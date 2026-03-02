La valiente decisión de Trump de encarar a Irán de frente

2 de marzo, 2026

El argumento más sólido que los opositores políticos del presidente Donald Trump pueden esgrimir para condenar su decisión de ordenar que fuerzas estadounidenses se unan a Israel para actuar contra Irán, es que estaría iniciando una “guerra por elección”, en lugar de intentar evitar una amenaza inminente contra los intereses o la seguridad de Estados Unidos.

Incluso algunos de sus críticos más severos, como la página editorial de The New York Times, reconocieron que el gobierno iraní no solo es un opresor brutal y una amenaza constante para Medio Oriente y Occidente, sino que además combina una “ideología asesina con ambiciones nucleares”.

Durante el último cuarto de siglo, todos los presidentes estadounidenses han afirmado que Estados Unidos jamás permitirá que Irán obtenga un arma nuclear y que estaban dispuestos a usar la fuerza para impedirlo. Pero solo Trump parece haber comprendido plenamente la naturaleza extrema de la amenaza que Teherán representa para Estados Unidos —y para el mundo.

Las soluciones a medias no funcionan



Tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear iraní el año pasado, seguidos por un nuevo intento diplomático que fracasó previsiblemente debido a la intransigencia islamista, Trump se enfrentó finalmente a la decisión que Occidente ha evitado durante décadas respecto a Irán.

La amenaza iraní no puede ignorarse, ni razonarse, ni apaciguarse. No puede neutralizarse mediante sanciones ni sobornos, como alguna vez sostuvo el expresidente Barack Obama, esperando que el régimen “se comporte correctamente con el mundo”. Tampoco funcionarán las medidas a medias que combinan amenazas militares con enfoques alternativos.

Desde que tomaron el poder hace 47 años, los líderes de la República Islámica han estado impulsados por una gran idea: una guerra religiosa hasta la muerte contra el mundo no islámico. Sus consignas de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel” no son simples eslóganes ni retórica vacía; constituyen el propósito esencial del régimen.

Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Ha sido responsable de numerosos ataques contra intereses occidentales y estadounidenses, además de fomentar y organizar la guerra genocida librada contra Israel por sus principales aliados terroristas: Hamás, Hezbolá y los houtíes.

Es por ello que la disposición de Trump a declarar su intención de derrocar al régimen islamista no constituye tanto una “guerra opcional” como una guerra necesaria.

En última instancia, corresponderá al pueblo iraní —que en meses recientes ha salido a las calles contra sus opresores y ha sido reprimido con decenas de miles de muertos— tomar el control en Teherán. Ni Estados Unidos ni Israel buscan ocupar Irán ni imponerle un gobierno.

Sin embargo, ambos países están plenamente justificados en actuar para despojar a este régimen de sus capacidades militares y de las instalaciones destinadas a desarrollar armas de destrucción masiva, así como para neutralizar a sus criminales dirigentes.

Corregir los errores del pasado



Vista en este contexto, la audaz decisión de Trump no es ni imprudente ni una invitación a otra “guerra eterna”que empantane a las fuerzas estadounidenses y agote su capacidad para resistir agresiones en otras partes del mundo. Es, en cambio, una acción largamente postergada destinada a impedir que el régimen islamista continúe su guerra destructiva contra Occidente.

Si hay algo que el mundo debería haber comprendido en los últimos 47 años, es que no se puede convivir con un régimen comprometido con una yihad generacional contra todos aquellos que no comparten su medieval fanatismo religioso, incluidas las naciones occidentales, Israel y los países árabes que no desean formar parte de esa búsqueda demencial. Nada menos que su derrocamiento bastará para detener su prolongada campaña destinada primero a destruir a Israel y luego a Occidente.

Esa es una verdad contundente que el establishment de política exterior estadounidense y occidental ha pasado las últimas décadas intentando ignorar.

El expresidente George W. Bush, distraído por Afganistán e Irak, dejó el problema a sus sucesores. Obama intentó apaciguar a Teherán mediante el acuerdo nuclear de 2015, que —según esta visión— terminó fortaleciendo económicamente al régimen y ampliando su influencia regional. Posteriormente, el expresidente Joe Biden intentó revivir esa misma política sin éxito.

En su primer mandato, Trump comprendió correctamente que, tarde o temprano, un líder estadounidense tendría que afrontar el desastre que Obama había creado. Abandonó el acuerdo nuclear en mayo de 2018 y buscó, mediante una campaña de sanciones de “máxima presión”, obligar a Teherán a entender que debía no solo abandonar su programa nuclear, sino también su guerra contra Occidente e Israel.

Los fanáticos religiosos que gobiernan Irán quizá nunca habrían renunciado a sus ambiciones, y nunca sabremos si ese enfoque habría tenido éxito si Trump hubiera sido reelegido en 2020. La decisión de Biden de volver a las desastrosas políticas de Obama y poner fin, en la práctica, a las sanciones, aseguró que la diplomacia nunca tendría éxito para enfrentar la amenaza. Y luego, el espectáculo de la desastrosa y rápida retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 ayudó a convencer a Teherán de que Estados Unidos era demasiado débil e ineficaz para oponérsele.

Esos errores colosales condujeron directamente al renovado impulso de Irán por dominar Medio Oriente y eliminar todos los obstáculos para alcanzar ese objetivo. Los ataques terroristas liderados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, perpetrados por palestinos árabes, fueron el resultado más evidente del repliegue de Biden.

Sin embargo, la guerra posterior no resultó como el “líder supremo” de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, había pensado.

Israel estaba desprevenido y sufrió graves daños el 7 de octubre. Pero, pese a los esfuerzos de la administración Biden por obstaculizar su guerra de autodefensa contra Hamás en Gaza y contra Hezbolá, auxiliares de Irán en Líbano, que comenzaron a atacar desde el norte el 8 de octubre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel perseveraron, y a los terroristas no se les concedió impunidad por sus crímenes.

Esto ocurrió en medio de una campaña internacional de propaganda en redes sociales, en las calles de las ciudades y en campus universitarios destinada a demonizar al Estado judío. Aunque se permitió que Hamás sobreviva en parte de la Franja, quedó gravemente debilitado. Igual de importante, Hezbolá y su arsenal —que durante mucho tiempo se consideró demasiado fuerte para que Israel lo desafiara— sufrieron derrotas devastadoras en 2024.

Esto, a su vez, condujo a la caída del gobierno sirio —encabezado por el dictador de larga data y aliado de Irán, Bashar al-Asad— en diciembre de ese mismo año.

Una oportunidad histórica

Estos catastróficos reveses también tuvieron el efecto de reavivar los esfuerzos de la mayoría del pueblo iraní, que se opone a su régimen represivo, por salir a las calles durante los últimos dos meses y buscar el fin de la tiranía de los mulás. La posterior matanza masiva de civiles volvió a demostrar al mundo la necesidad de dejar de tolerar o facilitar a estos opresores islamistas. La debilidad de sus gobernantes, junto con la ofensiva militar conjunta de 12 días entre Estados Unidos e Israel que degradó tres instalaciones nucleares el pasado junio, dio a Washington la oportunidad de hacer historia y cambiar la dirección de Medio Oriente, pasando de una región dominada por el terror iraní a una en la que pueda prevalecer la razón.

Aun así, Trump dio otra oportunidad a la diplomacia, enviando a sus enviados para Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, a reunirse con representantes iraníes e intentar alcanzar un acuerdo que, a diferencia del pacto de Obama, realmente pusiera fin a la amenaza nuclear y evitara más combates.

Pero, en lugar de optar por aprovechar esta oferta, el régimen se comportó como siempre lo ha hecho: negándose a negociar seriamente mientras se aferraba a su “derecho” a mantener un programa nuclear y rechazaba discutir sus misiles o su terrorismo. Aunque sus tácticas dilatorias funcionaron perfectamente con Obama y sus enviados, quienes finalmente cedieron ante las principales exigencias de Irán, Trump no estaba dispuesto a aceptarlo.

Como ocurre con muchas de las acciones de Trump respecto a Israel, esto vuelve a demostrar que este es el presidente —y no sus críticos liberales y de izquierda— que comprende las duras realidades de la región. Postergar una confrontación que despoje al régimen islamista de su capacidad para seguir amenazando al mundo no ha funcionado. Ya no puede seguir aplazándose una acción drástica que derroque a los mulás.

Los opositores de Trump y quienes han estado alentando la guerra que Teherán libraba contra Israel y Occidente hablan de las consecuencias no deseadas de este conflicto y de cómo podrían perjudicar los intereses estadounidenses. Pero lo que él está haciendo no es más que un intento, largamente postergado, de afrontar las consecuencias de los esfuerzos pasados por apaciguar a Irán, los cuales condujeron a tanto derramamiento de sangre. Eso fue resultado de que Washington siguiera el pensamiento dominante del establishment, algo que Trump ha rechazado con razón.

Una lucha para defender los intereses estadounidenses

Esto no es una repetición de la guerra de Irak de Bush. Trump tampoco ha dejado de presentar argumentos para enfrentar al régimen islamista. Al igual que ocurrió con quienes impulsaron altos el fuego después del 7 de octubre, no haber acabado con el gobierno que ha librado una guerra contra Occidente e Israel durante toda su existencia ha traído la continuación de la guerra, y no la paz.

Tampoco, pese a las afirmaciones de teóricos de la conspiración y antisemitas que dominan cada vez más el debate tanto en la izquierda como en la extrema derecha, se trata de una guerra que Jerusalén haya instado a Washington a librar. Los esfuerzos de Irán por aniquilar al Estado de Israel y apoyar a entidades globales decididas a masacrar judíos son razón suficiente para considerar deseable el fin del régimen. Pero al enfrentarse a un gobierno que nunca ha abandonado su empeño de librar una guerra contra Occidente, Trump está defendiendo los intereses de Estados Unidos y de sus ciudadanos. Un régimen terrorista maligno armado con armas nucleares y misiles constituye una amenaza directa para los estadounidenses y para el mundo civilizado. A lo largo de su historia, nunca ha dudado en matar inocentes ni en intentar perjudicar a los aliados de Estados Unidos.

Los apologistas de Irán y de sus objetivos genocidas —tanto en la izquierda como en la derecha, ya sean motivados por el odio hacia Trump o hacia Israel— están indignados por la decisión de Washington. Es posible, como algunos temen, que un fracaso en Irán fortalezca a estas fuerzas destructivas. Pero la derrota no es una opción para Estados Unidos, Israel ni Occidente. De una forma u otra, no se puede permitir que el régimen iraní continúe aterrorizando al mundo. Debe ser derrotado y, con suerte, reemplazado por otro que renuncie a las armas nucleares, los misiles y el terrorismo que durante demasiado tiempo lo han convertido en un estado forajido.

Trump ha demostrado que se atreve a desafiar la sabiduría convencional que el establishment liberal de Washington ha utilizado para justificar la inacción o el apaciguamiento frente a Irán. Como hizo cuando trasladó la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, se retiró del desastroso acuerdo nuclear con Irán, impulsó los Acuerdos de Abraham y posteriormente se unió a Israel para infligir graves daños el verano pasado al programa nuclear de Teherán, el presidente vuelve a estar en lo correcto al negarse a escuchar a sus críticos. Aunque el camino por delante presentará graves desafíos y peligros que la administración y sus aliados israelíes deberán superar con éxito, la decisión de atacar —y de derrocar a los mulás— fue tanto sabia como necesaria.

© JNS.