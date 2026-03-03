El conflicto en Oriente Medio disparó el coste de la energía, hundió a las bolsas y fortaleció al dólar durante una jornada de incertidumbre

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 3 de marzo, 2026

El conflicto en Oriente Medio, que pone en riesgo una zona clave para la producción y exportación de hidrocarburos, provocó este martes un fuerte repunte en los precios de la energía, impulsó la apreciación del dólar y arrastró a los mercados bursátiles a pérdidas significativas.

El estrecho de Ormuz —un paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumidos en el mundo— permanece prácticamente cerrado: las principales navieras han suspendido sus rutas debido al encarecimiento de las primas de seguro, lo que ha alimentado el temor a un repunte inflacionario.

El precio del petróleo se dispara

Durante la sesión del martes, el barril de Brent (del mar del Norte) superó los $85, alcanzando un máximo intradía de alrededor de $85,10-$85,12, un nivel que no alcanzaba desde julio de 2024. Hacia las 11:30 ET subía 7,8% a $83,79 por barril. Por otra parte, el West Texas Intermediate ganaba 8,1% a $77 por barril.

Retrocesos bursátiles

Los principales índices de Wall Street operaban con pérdidas de 1% en la mitad de la jornada y las bolsas europeas sufrieron marcadas caídas. Londres cayó un 2,8%, Fráncfort 3,44% y París 3,46%. Madrid perdió 4,55% y Milán 3,92%.

En Asia, en la Bolsa de Seúl, donde se reanudaban las operaciones tras el lunes festivo, el índice Kospi cerró con una caída del 7,24%. En Tokio, el índice estrella Nikkei cayó un 3,06% y el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1,23%.

Sube el precio del gas

El precio del gas continuó al alza este martes: el contrato de futuros del TTF neerlandés —la principal referencia del gas natural en Europa— avanzaba un 20,69%, hasta los 53,71 euros. Desde comienzos de año acumula un incremento superior al 90%.

El mercado europeo del gas natural se disparó después de que QatarEnergy, la empresa energética estatal de Qatar, anunciara el lunes la suspensión de su producción de gas natural licuado (GNL) tras los ataques iraníes contra las instalaciones de dos de sus mayores plantas de procesamiento.

Previamente, una de las refinerías más importantes de Arabia Saudita también se vio obligada a detener parte de sus operaciones.

Repunte del dólar y retroceso del oro

El nerviosismo de los inversores sobre la economía europea impulsó al dólar, que avanzó un 0,74% frente al euro, situándose en $1.160 por unidad.

En contraste, el oro —tradicional refugio en momentos de tensión geopolítica e incertidumbre inflacionaria— retrocedía un 4,13%, hasta los $5.102,16.