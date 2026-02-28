Imágenes satelitales muestran graves daños en el complejo de Jamenei

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de febrero, 2026

Imágenes satelitales publicadas por The New York Times muestran una extensa destrucción en el complejo en Teherán del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, tras los ataques aéreos israelíes del sábado.

Oficiales israelíes evaluaron que Jamenei probablemente fue asesinado, según un informe de Channel 12 News. Las autoridades iraníes no comentaron de inmediato sobre los daños al complejo o sobre la condición de su líder supremo.

Según el informe, las imágenes tomadas por satélites de Airbus el sábado por la mañana documentaron estructuras derrumbadas y una gran columna de humo negro que se elevaba desde el complejo fortificado que sirve tanto de residencia principal de Jamenei como de lugar donde recibe a altos funcionarios del régimen.

"Videos verificados por The New York Times mostraron ataques en una zona de Teherán que alberga el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, entre otros importantes edificios gubernamentales. Otro video mostraba un ataque cerca del Ministerio de Inteligencia", informó el periódico.

Un funcionario israelí confirmó que varios altos dirigentes iraníes fueron blanco de los ataques llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, aunque los resultados del ataque seguían sin estar claros.

Un objetivo central de la primera oleada conjunta de ataques era golpear a tantos líderes como fuera posible, según tres funcionarios de seguridad israelíes familiarizados con las operaciones, informó el Times, añadiendo que los funcionarios israelíes "esperaban que el asalto durara varios días".

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque preventivo contra Irán el sábado por la mañana, tras meses de enfrentamiento en múltiples frentes y repetidas advertencias de los líderes estadounidenses e israelíes de que las infraestructuras militares y nucleares de Teherán podrían convertirse en objetivos directos si se intensificaban las hostilidades.

