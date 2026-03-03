La Fuerza Aérea de Israel golpeó el complejo de la cúpula del régimen en Teherán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 3 de marzo, 2026

La Fuerza Aérea Israelí (FAI) atacó durante la noche del lunes un complejo de Teherán utilizado por los más altos funcionarios del régimen iraní, anunció el martes el Ejército de Israel.

Como parte del asalto aéreo "en el corazón de Teherán", aviones israelíes lanzaron numerosas municiones sobre la sede, que según el comunicado era "uno de los activos más fuertemente protegidos por Irán" y abarcaba varias calles.

El ataque tenía como objetivo desmantelar instalaciones dentro del complejo, incluida la Oficina Presidencial de Irán y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

"También fue un blanco el lugar de reunión del foro más alto del régimen, responsable de la toma de decisiones de seguridad, así como la institución para la formación de oficiales militares iraníes y otras infraestructuras clave del régimen", continúa el comunicado.

Altos dirigentes del régimen y funcionarios de seguridad frecuentaban el complejo, "desde el que realizaban evaluaciones de la situación en relación con el programa nuclear iraní y avanzaban en el plan para la destrucción del Estado de Israel", según las FDI.

El complejo "albergaba infraestructura utilizada para gestionar ataques contra el Estado de Israel, así como para dirigir y financiar a los representantes terroristas del régimen", y el ataque "degrada aún más la continuidad funcional de los sistemas de mando y control del régimen", añade el comunicado.

El lunes por la noche, las FDI completaron oleadas de ataques contra una serie de activos del régimen iraní, incluidas las fuerzas de seguridad interna responsables de reprimir las protestas y una emisora estatal.

Mientras tanto, los ataques aéreos contra los lanzadores de misiles del régimen, los sistemas de defensa aérea y las baterías de fuego real ampliaron la superioridad aérea israelí-estadounidense sobre la capital y en todo el oeste de Irán, anunciaron las FDI.

La FAI atacó "docenas de cuarteles generales del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán" a lo largo de la jornada del lunes, según el comunicado.

Tuvo como objetivo "sedes, bases y centros de mando regionales de los órganos de seguridad interna del régimen terrorista iraní", dijo el Ejército, señalando que los órganos gubernamentales eran responsables de la represión de las protestas contra el régimen "a través de medidas violentas y detenciones de civiles".

Otro ataque aéreo "desmanteló" el complejo de radiodifusión estatal de la República Islámica en la capital iraní, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado separado.

La corporación de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) "realizó llamamientos a la destrucción del Estado de Israel y al uso de armas nucleares", según los militares. Además, IRIB "condujo directamente a la represión de la población iraní y a la difusión de mentiras al público".

Kamal Panahasi, portavoz de las FDI en farsi, señaló que la emisora estatal iraní "retrató durante mucho tiempo a los opositores al régimen como instigadores de disturbios mientras glorificaba a las fuerzas de seguridad como héroes nacionales". Panahasi añadió: "Esta institución ha llegado al final de su camino".

Además, las IDF golpearon más de 10 centros de mando adicionales del Ministerio de Inteligencia. Los ataques aéreos israelíes también golpearon "numerosas" sedes de la Fuerza Quds, la rama del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica responsable de las operaciones extraterritoriales y de proporcionar apoyo a los apoderados del terror en toda la región como Hamás, Hezbolá y los hutíes.

"Además, la Fuerza Aérea Israelí continuó atacando lanzadores de misiles tierra-tierra, sitios utilizados para la producción de armas para las fuerzas iraníes y otros sitios de la Fuerza Aérea del IRGC", dijo el Ejército.

Los ataques "degradan aún más el régimen terrorista iraní", señaló, añadiendo que Jerusalén "continuará atacando los sistemas y operativos del régimen terrorista iraní dondequiera que operen".

En una misión, la FAI "golpeó y frustró" operativos del conjunto de defensa aérea del régimen iraní "cuando intentaban operar sistemas contra las FDI", declaró el Ejército, añadiendo que "no permitiría que el régimen terrorista iraní apunte a aviones de la Fuerza Aérea Israelí".

"La Fuerza Aérea de Israel continúa atacando los lanzadores de misiles balísticos iraníes y los sitios de matriz de fuego que apuntan a los aviones de la FAI", dijo.

El lunes, las FDI anunciaron que los jets de la FAI habían lanzado un total de unas 2.500 municiones sobre más de 600 objetivos en la República Islámica desde el inicio de su Operación León Rugiente el sábado.

Desde el sábado por la mañana, la FAI ha atacado una veintena de emplazamientos relacionados con la seguridad de Teherán, más de 150 lanzaderas de misiles balísticos y más de 200 sistemas de defensa antiaérea.

Los Ejércitos israelí y estadounidense llevaron a cabo ataques aéreos preventivos contra la República Islámica el sábado por la mañana para neutralizar la amenaza que suponía Teherán, matando al líder supremo Ali Jamenei en el disparo inicial de la campaña aérea que Washington bautizó como Operación Furia Épica.

Gracias a la cooperación con Estados Unidos, las defensas aéreas iraníes quedaron fuera de combate en menos tiempo que durante la Operación León Naciente de Israel de junio de 2025, cuando se declaró la superioridad aérea a las 48 horas de iniciados los combates.

