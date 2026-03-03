Tenistas atrapados y futbolistas que huyen: el mundo del deporte, en vilo por el conflicto en Oriente Medio

Publicado por Alejandro Baños 3 de marzo, 2026

El inicio del conflicto en Oriente Medio, con Estados Unidos e Israel encabezando un bando e Irán el otro, ha trastocado los planes y el desarrollo normal del deporte profesional. Pero no solo en la región, también en otras partes del mundo.

Varias federaciones y competiciones oficiales han tomado la decisión de, hasta nueva orden, suspender sus próximos eventos ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de todos aquellos deportistas que participen en los mismos o la de los espectadores que acudan a los recintos.

La Finalissima, en el aire

Uno de esos eventos afectados es la denominada como la Finalissima. Los combinados nacionales de fútbol masculino de España y de Argentina, como vigentes campeones de la Eurocopa y de la Copa América, se iban a medir en el Lusail Stadium, ubicado en la ciudad de Lusail (Qatar). Un juego programado, en principio, para disputarse el 27 de marzo.

Sin embargo, el inicio de la guerra en Oriente Medio ha llevado a la Federación de Fútbol de Qatar a posponer todos los eventos, sea cual sea la competición a la que pertenecen, que se disputen en su territorio hasta nuevo aviso, incluida la Finalissima.

"La Federación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos desde hoy hasta que se ordene lo contrario", informó la institución deportiva qatarí el 1 de marzo a través de redes sociales. Aun así, a expensas de la evolución del conflicto, no está del todo descartado que el enfrentamiento entre españoles y argentinos acabe celebrándose en suelo qatarí.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el director técnico del combinado nacional español, Luis de la Fuente, pidió el cambio de sede.

"Sabemos que se está negociando. Lo primero, como sociedad, es que se parara el conflicto, pero una vez que se está inmerso en él y no se sabe lo que se va a dilatar, la solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede si es que es posible", dijo en una entrevista en la radio pública española.

Futbolistas huyen de Irán

También la Federación de Fútbol de Irán ha decidido suspender la máxima competición de su país, la Persian Gulf Pro League, mientras dure el conflicto.

Debido a esta situación, varios futbolistas extranjeros que la disputan han abandonado el país. Ejemplos son los españoles Antonio Adán, Munir El Haddadi e Iván Sánchez.

"He tomado uno de los últimos vuelos que han salido de Teherán. Me pilló saliendo, justo cuando comenzaba todo. Me ha dado tiempo para salir de allí y llegar a Madrid", dijo Adán, en declaraciones realizadas a la radio pública española, añadiendo que no tiene prevista su vuelta a Irán.

Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026 Federación de Fútbol de Irán ha dejado en el aire su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá y para el que ya logró su boleto.



En declaraciones realizadas en la televisión pública iraní, el presidente de la federación, Mehdi Taj, sostuvo que evaluarán la situación para saber si pueden participar sin sufrir represalias, al mismo tiempo que calificaba de "brutalidad" las acciones tomadas por Estados Unidos e Israel.

​"No es posible decirlo con exactitud, pero sin duda habrá una respuesta. Esto seguramente será estudiado por las altas autoridades deportivas del país y se tomará una decisión sobre lo que sucederá", relató Taj. "Pero lo que podemos decir ahora es que debido a este ataque y su brutalidad, está lejos de nuestras expectativas que podamos mirar el Mundial con esperanza".

La máxima competición del baloncesto europeo, también afectada

En baloncesto, la Euroliga también se ha visto perjudicada por el inicio del conflicto. El Dubai Basketball -que disputa la máxima competición del baloncesto europeo a escala de equipos pese a que es asiático y no europeo- se ha visto obligado a solicitar el aplazamiento de su próximo duelo. Una petición aceptada por el organismo rector de la Euroliga, que también ha suspendido otro juego en suelo israelí.

"EuroLeague Basketball ha anunciado que los siguientes partidos de la jornada 30 de la temporada regular de la Euroliga han sido suspendidos: Maccabi Rapyd Tel Aviv-Hapoel IBI Tel Aviv, programado para jugarse el jueves 5 de marzo, y Partido de baloncesto Partizan Mozzart Bet Belgrade-Dubai, programado para el jueves 5 de marzo", informó el organismo en un comunicado.

Tenistas atrapados en Emiratos Árabes Unidos

Pero la cancelación de próximos eventos no ha sido la única noticia que concierne al ámbito deportivo. El inicio del conflicto también causó que varios tenistas que disputaron el torneo ATP 500 de Dubái -que concluyó el sábado- quedasen atrapados en Emiratos Árabes Unidos, sin poder salir del país.

"Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y de miembros de sus equipos sigue en Dubái. Están alojados en los hoteles oficiales del torneo (...) y estamos en comunicación directa con las personas afectadas", dijo la ATP, máximo organismo del tenis masculino, en un comunicado recogido por AFP. "La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, de sus equipos y del personal son nuestra prioridad".

Uno de esos tenistas que se encuentra en Oriente Medio es Holger Rune, concretamente en Doha (Qatar). El jugador noruego, número 18 del ranking ATP, indicó que se encuentra bien, mientras se recupera de una lesión que sufrió en el tendón de Aquiles.

¿Qué sucederá con la Fórmula 1?

Otra de las grandes competiciones deportivas que podría verse alterada es la Fórmula 1. La nueva temporada de la categoría reina del automovilismo comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia.

Sin embargo, el fin de semana del 12 de abril está previsto que se dispute el Gran Premio de Bahréin y, el fin de semana del 19 de abril, el Gran Premio de Arabia Saudí. Dos carreras en dos países ubicados en pleno corazón de la región.

Hasta el momento, la dirección de la Fórmula 1 no ha tomado una decisión respecto a cancelar o posponer la celebración de ambas carreras, a la espera de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Eso sí, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, afirmó que la "seguridad y el bienestar" guiarán la toma de decisiones. También se desconoce que sucederá con el Gran Premio de Qatar de Moto GP, programado para el 12 de abril.