La Fundación Humanitaria de Gaza finaliza su misión de ayuda de emergencia

Camiones con ayuda humanitaria circulan por Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.Omar Ashtawy apaimages/SIPA / Cordon Press

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de noviembre, 2025

La Fundación Humanitaria de Gaza anunció el lunes que da por finalizada formalmente su misión de ayuda de emergencia en el enclave costero.

John Acree, director ejecutivo de la fundación, dijo que la creación del Centro de Coordinación Civil-Militar liderado por Estados Unidos en el marco del plan de alto el fuego de 20 puntos entre Israel y Hamás de la administración Trump redujo la necesidad de que la fundación siguiera operando.

"El objetivo de la GHF era satisfacer una necesidad urgente, demostrar que un nuevo enfoque podía tener éxito donde otros habían fracasado y, en última instancia, traspasar ese éxito a la comunidad internacional en general", afirmó Acree. "La GHF cree que ese momento ya ha llegado".

La fundación fue creada en febrero de 2025 y asegura que ha distribuido 187 millones de comidas a los gazatíes en un momento en que casi el 90% de la ayuda de organizaciones más establecidas, como las Naciones Unidas, fue desviada por Hamas o loteada. Según la fundación, "ni un solo camión de ayuda de la GHF fue saqueado" durante sus cuatro meses y medio de operaciones de entrega de ayuda.

A lo largo de su existencia, la GHF tuvo que hacer frente a críticas y cuestionamientos sobre su independencia y eficacia, como el hecho de que contara con el apoyo de los gobiernos estadounidense e israelí, el asesinato de personal local de la GHF y informes de tiroteos masivos en las instalaciones de la GHF o cerca de ellas.

Israel ha negado las afirmaciones de que fuera responsable de disparar contra los gazatíes que buscaban ayuda en los centros de distribución de la GHF.

El Departamento de Estado de Estados Unidos agradeció el lunes a la GHF sus esfuerzos.

"El modelo de la GHF, en el que Hamás ya no podía saquear y beneficiarse del robo de la ayuda, desempeñó un papel enorme para sentar a Hamás a la mesa y lograr un alto el fuego", escribió Tommy Pigott, portavoz adjunto del departamento.

Acree dijo el lunes que el modelo de distribución de ayuda de la fundación debería emularse en otras partes del mundo y en futuros planes de ayuda a Gaza.

"Tengo la esperanza de que el Centro de Coordinación Civil-Militar y la comunidad internacional en general aprendan de nuestro éxito, comprendan el proceso que implementamos y lo reproduzcan en toda Gaza para que continúe la entrega segura de alimentos y otra ayuda humanitaria", dijo.

El grupo dijo que "mantendrá la disposición a reconstituirse si se identifican nuevas necesidades humanitarias y no se disolverá como ONG registrada".

© JNS