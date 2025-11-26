Israel identifica al rehén Dror Or, de 48 años, como el último cadáver devuelto por Hamás

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de noviembre, 2025

El cadáver devuelto a Israel el martes desde Gaza ha sido identificado como el de Dror Or, informó este miércoles la Oficina del Primer Ministro israelí.

La identificación se completó en coordinación con el Centro Nacional de Medicina Forense, la Policía de Israel y el Rabinato Militar.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de la familia Or y de todas las familias de los secuestrados muertos", dijo la PMO.

"Las FDI expresan sus profundas condolencias a las familias, continúan haciendo todo lo posible para devolver a todos los rehenes fallecidos y están preparadas para la aplicación continuada del acuerdo", dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Or, de 48 años en aquel momento, fue asesinado por terroristas de la Yihad Islámica palestina y su cuerpo secuestrado en el kibutz Be'eri el 7 de octubre de 2023 después de que su familia se viera obligada a huir de su casa en llamas. Su esposa, Yonat, fue asesinada el mismo día, y dos de sus hijos, Alma (13 años en ese momento) y Noam (17 años), fueron tomados como rehenes y posteriormente devueltos con vida como parte de un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023.

Las FDI determinaron oficialmente su muerte el 2 de mayo de 2024.

A Or le sobreviven sus hijos, Yahli, Noam y Alma, sus padres, Dorit y Yuval, y sus hermanos, Elad y Dana.

Era el último rehén del kibutz Be'eri que quedaba en Gaza.

"Chef y quesero dotado, Dror estudió en la Escuela Culinaria Tadmor y trabajó en restaurantes de Tel Aviv. Después de trasladarse a Be'eri, se convirtió en el principal responsable de la lechería del kibbutz, estudiando la fabricación de queso en Italia y Francia y dirigiendo las operaciones de catering con creatividad y esmero", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en un mensaje X. Tras 781 días de cautiverio terrorista, "Dror Or está por fin en casa para recibir el entierro digno que se le negó durante demasiado tiempo. Que su memoria sea una bendición", continuaba el post.

Las autoridades israelíes recibieron el martes el ataúd con el cuerpo de Or de manos de la Cruz Roja.

La oficina de Netanyahu dijo que Hamás debe cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego para devolver los cuerpos de todos los rehenes asesinados, prometiendo que Israel "no se comprometerá" hasta que todos los cautivos sean llevados a casa.

A primera hora del día, Hamás y la Yihad Islámica Palestina anunciaron su intención de devolver los restos de un rehén muerto a las 4 pm hora local. La entrega anterior tuvo lugar el 13 de noviembre, cuando el grupo terrorista trasladó el cadáver de Meny Godard.

El anuncio de las organizaciones terroristas se produjo minutos después de que la PMO dijera el martes que veía cualquier retraso en la entrega del cuerpo como "muy grave".

"A la luz del anuncio de la Yihad Islámica Palestina de que ha localizado los restos de un rehén fallecido, Israel ve como muy grave el retraso en transferirlos inmediatamente a su custodia", dijo.

"Se trata de una violación adicional del acuerdo", añadió. "Israel exige la devolución inmediata de los tres rehenes fallecidos, que siguen retenidos en la Franja de Gaza".

La Yihad Islámica afirmó por primera vez el lunes que había encontrado los restos de un rehén.

"Hoy hemos encontrado el cuerpo de uno de los prisioneros enemigos durante las operaciones de búsqueda en zonas controladas por el Ejército sionista en el centro de la Franja de Gaza", declararon las Brigadas Al-Quds, según informa AFP.

Hasta el miércoles por la mañana, los cadáveres de dos rehenes asesinados permanecían en Gaza: el sargento mayor Ran Gvili, agente antiterrorista de la policía israelí, y el tailandés Sudthisak Rinthalak.

© JNS