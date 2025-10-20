ANÁLISIS | El papel de China en la coalición antiisraelí

En esta fotografía de grupo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, (I-D) el presidente de Rusia, Vladimir Putin, camina con el presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, antes de un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial, en Beijings Tiananmen Square el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)AFP

Durante gran parte de las dos últimas décadas, Israel trató a China como un socio valioso pero distante, una fuente de inversión, cooperación tecnológica y acceso a los mercados asiáticos. La relación fue pragmática y cuidadosamente gestionada: Israel evitó alinearse abiertamente con las críticas de Washington a Pekín, mientras que China mantuvo una política de neutralidad formal en los conflictos de Oriente Medio.

El comercio bilateral creció de forma constante, las empresas chinas construyeron infraestructuras en todo Israel y los intercambios diplomáticos siguieron siendo cordiales, aunque cautelosos.

Ese equilibrio se vino abajo tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, y la guerra que le siguió.

Desde entonces, los dirigentes chinos se han posicionado como adversario en la sombra de Israel, liderando las críticas internacionales a las actuaciones de las FDI, bloqueando resoluciones de la ONU que condenan a Hamás y repitiendo acusaciones de "castigo colectivo" y "violaciones del derecho internacional".

La declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, del 14 de octubre de 2023, de que Israel había ido “más allá del alcance de la legítima defensa”, marcó el tono del mensaje de Beijing, repetido por los medios de comunicación estatales que han enmarcado a Israel como el agresor y elevado las narrativas propalestinas.

La oposición china a Israel

Si antes la relación de Israel con China se basaba en un pragmatismo discreto, el frente informativo que ha surgido desde el 7 de octubre refleja una hostilidad abierta. Pekín ha utilizado su alcance mediático global y su control de las plataformas digitales para moldear la percepción internacional de la guerra de Gaza, amplificando las narrativas antiisraelíes al tiempo que promovía su propia imagen como defensor del Sur Global.

En las redes sociales, el cambio ha sido inequívoco. Desde que comenzó la guerra, TikTok se ha inundado de contenido antiisraelí.

"En China, hubo un empuje realmente claro por parte del gobierno a través de su control de la censura, imponiendo una mentalidad anti-Israel. Todos los medios sociales y tradicionales recibieron sin parar imágenes de Gaza para volver a la opinión pública contra Israel", dijo a JNS Carice Witte, fundadora y directora ejecutiva de SIGNAL Group. "Es probable que los medios sociales bajo control chino en otros países también hayan sido moldeados para producir un efecto similar", añadió.

Además, en plataformas chinas como Weibo y Douyin, cuentas vinculadas al Estado han hecho circular tropos conspirativos sobre el "poder financiero judío" y la "influencia oculta", haciéndose eco del antisemitismo de la era soviética disfrazado de crítica anticolonial.

Aprobación y apoyo



Galia Lavi, subdirectora del Centro de Política Israel-China Diane y Guilford Glazer del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv, explicó que la bien establecida capacidad de Pekín para censurar contenidos internos indica aprobación y apoyo.

"Esto no parece ser un esfuerzo dirigido centralmente por el gobierno chino, sino más bien un caso de tolerancia e inacción. En el mejor de los casos, Pekín hace la vista gorda, a pesar de su conocida capacidad para controlar y censurar contenidos en línea dentro de China", declaró Lavi a JNS. "En el peor de los casos, ha habido casos de cooperación implícita, cuando cuentas oficiales chinas o diplomáticos han compartido contenido antisemita o antiisraelí en plataformas de medios sociales", añadió.

Al tiempo que Pekín agudizaba su ofensiva informativa, también reforzaba su asociación con Teherán, convirtiéndose en el principal sustento económico de Irán y en un escudo diplomático clave.

La base de esa relación es el pacto de cooperación China-Irán a 25 años de 2021, un amplio acuerdo que formalizó inversiones a largo plazo y compromisos energéticos.

En su firma, el ministro de exteriores Wang declaró: "Nuestras relaciones con Irán no se verán afectadas por la situación actual, sino que serán permanentes y estratégicas".

En este marco, Pekín se comprometió a invertir cientos de miles de millones de dólares en infraestructuras y tecnología a cambio de un acceso preferente al crudo iraní. Desde entonces, el pacto ha permitido a Irán eludir el aislamiento internacional y mantener unos ingresos petroleros constantes a pesar de las sanciones mundiales.

China es ahora, con diferencia, el mayor cliente de crudo de Irán, lo que mantiene vivo el sector energético de Teherán. En 2023, Pekín compraba alrededor del 91% de las exportaciones de petróleo de Irán, canalizando miles de millones de dólares hacia su economía, lastrada por las sanciones. Gran parte de este comercio se oculta mediante reetiquetado y rutas intermediarias que ocultan el origen iraní del petróleo.

Esta relación económica también ha adquirido una dimensión militar. Durante la guerra entre Israel e Irán de junio de 2025, Pekín condenó los ataques israelíes e instó a la "moderación", pero los informes indican que China aceleró discretamente su apoyo a Teherán después. Evaluaciones de inteligencia y análisis de defensa occidentales sugieren que China suministró a Irán misiles tierra-aire HQ-9B, así como componentes para la producción de misiles, electrónica de doble uso y sistemas de guía necesarios para reconstruir las instalaciones dañadas por los ataques aéreos israelíes.

Jerusalén "no puede aceptar"



El embajador israelí en EEUU, Yechiel Leiter, advirtió recientemente de "signos inquietantes" de apoyo chino a Irán, subrayando que aunque Jerusalén "desea tener buenas relaciones con el pueblo chino", "no puede aceptar que Pekín trabaje mano a mano con un régimen que amenaza abiertamente con nuestra destrucción."

El apoyo material de China a Irán va más allá del comercio directo y la cooperación en materia de defensa, y se extiende a las redes indirectas de las que Teherán se sirve en toda la región. Las fuerzas israelíes han descubierto rifles, ametralladoras y armas antitanque de fabricación china en Gaza, y las pruebas sugieren que el material llegó a través de canales de contrabando iraníes.

Las rutas de adquisición en China y Hong Kong también han suministrado componentes de precisión para drones iraníes, los mismos vehículos aéreos no tripulados utilizados por Hezbolá en el norte y por los Hutíes en el mar Rojo.

En Yemen, la inteligencia estadounidense ha identificado una red de suministro que opera dentro de China desde 2024 y que proporciona chips de guía y sistemas de propulsión para misiles balísticos y de crucero Hutí.

Según un informe de i24 NEWS, el grupo respaldado por Irán utiliza armas de fabricación china en sus ataques. Los hutíes planean fabricar cientos de misiles utilizando componentes chinos, añadía. Washington ha pasado a Pekín listas detalladas de las empresas chinas implicadas, advirtiendo de que la red supone una amenaza regional.

Mientras tanto, Estados Unidos ha incluido en su lista negra a 15 empresas chinas por suministrar componentes electrónicos utilizados por Hamás y los Hutíes. Las designaciones citan a firmas que "facilitaron la compra y adquisición de estos componentes electrónicos" utilizados en drones de fabricación iraní desplegados por ambos grupos.

Otras acciones del Tesoro en abril de 2025 apuntaron a otras entidades chinas por exportar materiales propulsores y tecnología de guiado utilizados en la producción de misiles de Irán. Las evaluaciones de Defensa han vinculado piezas de origen chino a sistemas como los misiles balísticos de medio alcance Shahab-3 y los misiles balísticos tácticos de corto alcance Fatah-110, mientras que 800 hélices de drones fabricadas en China fueron incautadas en ruta hacia Yemen.

Funcionarios estadounidenses afirman que la red de proveedores de China continental, que a menudo opera a través de empresas pantalla, se ha convertido en una fuente clave de tecnología de doble uso que alimenta el arsenal proxy de Irán.

Lavi señaló que, si bien es cierto que los componentes chinos están apareciendo en las armas proxy iraníes, esto no refleja necesariamente la política del gobierno.

"China no está apoyando deliberada o masivamente a Irán y sus representantes. En cambio, lo que vemos es un patrón de tolerancia tácita, una voluntad de hacer la vista gorda ante los actores chinos, incluidas empresas privadas, agentes criminales e intermediarios, que suministran equipos o inteligencia a organizaciones terroristas a cambio de dinero u otros beneficios", dijo Lavi.

"Aunque puede que estas acciones no reflejen una política oficial del Estado, Pekín no ha hecho lo suficiente para frenarlas", añadió.

La motivación de China



La hostilidad de Pekín hacia Israel tiene sus raíces en la estrategia más que en la emoción.

Oriente Próximo sigue siendo indispensable para la seguridad económica y energética de Pekín, ya que suministra más de la mitad del crudo importado por China.

"China considera Oriente Medio principalmente como una oportunidad económica, una región vital para la seguridad energética, los proyectos de infraestructuras y la expansión del mercado", afirmó Lavi.

Irán y los productores del golfo como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo importantes socios comerciales en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín.

Además, los proyectos chinos de infraestructuras en los países árabes de Oriente Medio sirven de autopista crítica para apoyar otras iniciativas chinas en África. En este sentido, placar a los regímenes antiisraelíes mediante la crítica al Estado judío y el apoyo a la causa palestina es una inversión económica calculada.

Al mismo tiempo, el creciente enfrentamiento de China con Estados Unidos ha transformado Oriente Próximo en un escenario secundario de competición.

"En los últimos años, Pekín ha tratado de elevar su papel político, presentándose como un mediador potencial en los conflictos regionales y un contrapeso a la influencia estadounidense", dijo Lavi.

Witte añadió a esta valoración: "China ve a Israel como una herramienta para alcanzar ciertos objetivos geopolíticos. El primero y más importante es diferenciarse de Estados Unidos. Si Estados Unidos está con Israel, China adopta automáticamente la posición contraria", explicó.

El acercamiento de Pekín a Teherán y sus fuertes críticas a Israel sirven para socavar la red de alianzas de Estados Unidos y presentar a Washington como una fuerza desestabilizadora. Cuando la guerra de las Espadas de Hierro y, posteriormente, el conflicto entre Israel e Irán provocaron nuevos despliegues estadounidenses, China cambió rápidamente su discurso, pasando de afirmar que Estados Unidos se estaba "retirando" de Oriente Medio a acusarlo de "implicación excesiva".

Mantener la atención en Oriente Medio, lo que lleva a una mayor implicación de las fuerzas estadounidenses, también proporciona un beneficio geopolítico secundario para China, ya que esas tropas permanecen atadas asegurando rutas petrolíferas vitales para su economía, mientras disminuye la atención de Washington hacia Asia Oriental.

"Sus limitados esfuerzos de imposición sugieren cierto grado de conveniencia estratégica: un conflicto de baja intensidad en Oriente Medio sirve a los intereses más amplios de China", dijo Lavi.

"Permite a Pekín presentarse como una potencia neutral y una alternativa diplomática a Estados Unidos, al tiempo que se beneficia económica y políticamente de la inestabilidad regional que debilita la influencia occidental sin arrastrar a China a una confrontación directa", añadió.

Por último, el posicionamiento ideológico de Pekín como líder del sur global confiere a su postura antiisraelí un significado adicional. Al adoptar el lenguaje de la "resistencia anticolonial" y presentarse como defensor de los oprimidos, China refuerza su imagen entre los Estados árabes, africanos y latinoamericanos. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang, ha presentado en repetidas ocasiones a China como contrapeso moral de Occidente.

Crítica performativa



Wesley Hill, director adjunto del Programa de Energía, Crecimiento y Seguridad del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones de Washington, DC, señaló que "China se retrata a sí misma como una alternativa responsable a Estados Unidos, y la impopularidad de Israel entre muchas naciones del sur global significa que incluso la crítica performativa aumenta su alcance".

Mediante este posicionamiento, Pekín ha convertido la guerra de Israel en una oportunidad para ampliar su influencia diplomática y remodelar la opinión mundial a su favor.

Witte explicó además que el uso que hace China de las instituciones globalistas sirve de incentivo adicional para oponerse a Israel.

"El papel de China como líder del sur global le da una ventaja en foros internacionales como las Naciones Unidas debido a sus vínculos con la mayoría de los países. Esta dinámica le ayuda a impulsar sus diversas iniciativas globales", afirmó Witte. "En ese sentido, el papel de Israel como antagonista en la ONU se configura como un objetivo natural para China", añadió.

Lavi señaló que a pesar del papel en la sombra de China como uno de los principales apoyos de la coalición antiisraelí, el historial de la superpotencia a lo largo de la guerra ha demostrado que es incapaz de desafiar la hegemonía estadounidense en la región.

"La masacre del 7 de octubre y la guerra subsiguiente, junto con las perturbaciones hutí en el mar Rojo, han revelado los límites de la influencia real de China.

A pesar de su creciente presencia, Pekín ha demostrado que no quiere o no puede aprovechar su poder para influir en los resultados de la región, incluso cuando sus propios intereses económicos están en peligro", afirmó Lavi.

Lavi continuó señalando que con la elección de Donald Trump, la influencia china en Oriente Medio ha disminuido significativamente, ya que el presidente ha revigorizado y solidificado las alianzas estadounidenses en toda la región.

"China parece preferir pérdidas económicas a corto plazo a cambio de apalancar su posición política frente a Estados Unidos Sin embargo, este esfuerzo ha fracasado en gran medida a la hora de obtener ganancias diplomáticas significativas", observó Lavi. "En la práctica, China ha demostrado ser irrelevante para los acontecimientos clave de la región, como es evidente ahora, cuando casi todos los actores principales se han alineado con la reciente iniciativa de alto el fuego del presidente Trump", dijo.

Witte añadió que en los últimos meses, las relaciones de China con Jerusalén han ido mejorando gradualmente debido al éxito militar de Israel.

"El papel de Israel como líder militar y de inteligencia en Oriente Medio significaba que China tenía un claro interés en mantener las relaciones. Sin embargo, después del 7 de octubre, China decidió que Israel ya no era una superpotencia militar y, por lo tanto, perdió su incentivo para mantener relaciones estrechas," dijo Witte.

"Después de que Israel tuviera sus enormes éxitos militares y de inteligencia en torno a las campañas en Líbano e Irán, China cambió su tono, dándose cuenta de que tal vez sobreinterpretó la importancia del 7 de octubre", dijo.

