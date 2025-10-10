Irán esquiva las sanciones de Estados Unidos gracias al apoyo financiero de China

Publicado por Williams Perdomo 10 de octubre, 2025

China e Irán han encontrado una manera en la que Teherán pueda evadir las sanciones de Estados Unidos que hacen casi imposible pagar por su petróleo. Se trataría de un acuerdo oculto conseguido por una importante aseguradora china.

El acuerdo, revelado por The Wall Street Journal, establecería que se envía petróleo iraní a China (el mayor cliente de Teherán) y a cambio, empresas chinas -respaldadas por el Estado- construyen infraestructura en Irán. Para conocer el esquema de financiamiento, WSJ conversó con varios funcionarios actuales y anteriores de países occidentales, incluido Estados Unidos.

Para cerrar ese esquema de financiamiento, los funcionarios señalaron que interviene una aseguradora estatal china (Sinosure) que se presenta como la principal agencia de crédito a la exportación en el mundo, junto con una entidad financiera china tan hermética que su nombre no figura en ninguna lista pública de bancos o instituciones financieras del país (Chuxin).

En concreto, detallaron los funcionarios consultados, el acuerdo consiste en que una empresa controlada por Irán registre la venta de petróleo a un comprador chino vinculado al comerciante estatal de crudo Zhuhai Zhenrong, quien está sujeto a sanciones impuestas por Estados Unidos.

A cambio, el comprador chino transfiere mensualmente cientos de millones de dólares a Chuxin, según señalaron las autoridades. Luego, Chuxin canaliza esos fondos hacia contratistas chinos que desarrollan obras de ingeniería en Irán, en proyectos respaldados financieramente por Sinosure, la cual funciona como el vínculo económico que articula toda la operación.

Entre tanto, el Gobierno de Estados Unidos y expertos de la industria indicaron que el crudo iraní que llega a China toma una ruta indirecta para ocultar su origen. Esto implicaría transferencias de barco a barco y a menudo mezclándose con petróleo de otras naciones.

El resultado, al evadir el sistema bancario mundial, ha sido que se ha creado un salvavidas para el régimen iraní ante la política estadounidense. Por ejemplo, según los funcionarios consultados, el año pasado fluyeron al menos 8.400 millones de dólares en pagos petroleros través de esta vía para financiar obras chinas en grandes proyectos de infraestructura en Irán.

Irán exportó 43.000 millones de dólares Según estimaciones de la Administración de Información Energética estadounidense, Irán exportó 43.000 millones de dólares, principalmente en petróleo crudo, el año pasado. Funcionarios occidentales estiman que aproximadamente el 90% de esas exportaciones se destinan a China.



Este acuerdo, detalló WSJ, estaría fortaleciendo los lazos económicos entre los regímenes. Sin embargo, esos lazos no son nuevos. Y es que China ha sido el principal comprador de petróleo iraní desde 2018, cuando el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y volvió a imponer sanciones estadounidenses.

Además, esos lazos no se quedan en lo económico. China también ha respaldado políticamente a Irán. En septiembre de este año, Xi Jinping recibió al iraní Masoud Pezeshkian. Lo hizo en una cumbre multinacional y en un desfile militar al que asistieron los líderes de Rusia y Corea del Norte.

El presidente Trump mantiene una política de mano dura

El presidente Donald Trump ha sido firme en la posición de Estados Unidos con respecto a Irán. Tan solo dos semanas después de volver al cargo, el republicano ordenó el uso de la máxima presión para obligar a Teherán a frenar su programa nuclear y poner fin al apoyo a las milicias aliadas.

A pesar de los esfuerzos de la Administración estadounidense que, desde ese momento, ha impuesto sanciones a personas y pequeñas entidades chinas, las exportaciones iraníes a China han seguido.

En ese sentido, WSJ recordó que sumado a atacar las exportaciones iraníes de productos energéticos, "Washington ha impuesto sanciones a la mayoría de los bancos iraníes, incluido su banco central, lo que hace extremadamente difícil transferir dinero a Irán".