El rapero Macklemore compara Gaza y Minneapolis

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de enero, 2026

El rapero Macklemore afirmó el martes que "Gaza y Minneapolis no son historias separadas.".

"Toperan a través de la misma maquinaria que trata a las personas como desechables y lo llama orden,", escribió. "Lugares diferentes, la misma arquitectura del daño. Propiedad protegida, siempre robada. El beneficio como prioridad. La violencia justificada".

Macklemore, cuyo verdadero nombre es Ben Haggerty y cuyos éxitos incluyen "Thrift Shop" y "Can't Hold Us", tiene más de 20 millones de seguidores en varias plataformas de medios sociales.

La Liga Antidifamación ha dicho que el rapero "villaniza Israel" y "simboliza a los judíos que pasan su prueba de fuego antisionista".

"¿Cuántas afirmaciones falsas y tropos antisemitas puede meter Macklemore en una canción?", decía.

