Inmigrante palestino encarcelado por conspiración de asesinato a sueldo, condenado por intentar pagar a reclusos para que mataran a objetivos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de enero, 2026

Un jurado federal condenó a Nahro Sudoi Innab, de 70 años y residente de Rocky Mount (Carolina del Norte), por tres cargos relacionados con llamadas interestatales para planear nuevos asesinatos mientras el inmigrante palestino se encontraba en la cárcel a la espera de cumplir condena, tras declararse culpable previamente de haber intentado asesinar a otras personas.

Se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por las nuevas condenas.

"Este inmigrante palestino vino aquí para aprovecharse del sueño americano, pero ha intentado repetidamente contratar matones para asesinar a sus supuestos enemigos", declaró el viernes Ellis Boyle, fiscal federal del Distrito Este de Carolina del Norte, .

"No toleraremos este tipo de comportamiento que propaga el terror", dijo Boyle. "Tiene que aprender la lección y comportarse de forma civilizada".

Según el Departamento de Justicia, el septuagenario se había declarado culpable de intentar organizar asesinatos, y estaba "sentado en la cárcel esperando el comienzo de su condena", cuando "intentó pagar a otros reclusos 10.000 dólares por cada cabeza para asesinar a estos hombres."

"Las víctimas previstas eran propietarios de pequeños negocios de Rocky Mount", dijo el departamento. "Un acusado que cooperó con el FBI informó del complot y capturó una grabación de audio del plan de asesinato de Innab".

James Barnacle, agente especial del FBI a cargo en Carolina del Norte, declaró que "incluso después de haber sido acusado federalmente, detenido y declarado culpable de un complot de asesinato por encargo, Nahro Innab continuó con sus planes dementes y peligrosos."

"Afortunadamente, un esfuerzo coordinado de las fuerzas del orden frustró múltiples complots asesinos, y estará a salvo entre rejas durante años", dijo Barnacle.

