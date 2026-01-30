Marco Rubio: Irán está 'más débil de lo que nunca ha sido'

Publicado por Andrew Bernard 30 de enero, 2026

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo el miércoles ante un panel del Senado que Irán es "más débil de lo que nunca ha sido", mientras Estados Unidos traslada fuerzas militares adicionales a la región para un potencial enfrentamiento con la República Islámica.

Testificando ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio comparó la situación en Irán con las fuerzas estadounidenses que destituyeron al dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de mes.

"No creo que nadie pueda darles una respuesta simple sobre lo que sucedería después en Irán si el líder supremo y el régimen cayeran, aparte de la esperanza de que habría alguna capacidad de tener a alguien dentro de su sistema que podría trabajar hacia una transición similar", dijo Rubio a los senadores.

"Me imagino que sería incluso mucho más complejo que el que estamos describiendo ahora, porque estás hablando de un régimen que ha estado en vigor durante mucho tiempo", dijo.

Antes del testimonio de Rubio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el miércoles que iba a enviar una "armada", encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, hacia Irán para obligar al régimen a llegar a un acuerdo para renunciar a su programa nuclear o arriesgarse a que se repitan los ataques aéreos estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en junio.

"El próximo ataque será mucho peor", declaró Trump. "No hagáis que eso vuelva a ocurrir".

Durante el último mes, Irán ha llevado a cabo una brutal represión en todo el país de las protestas contra el régimen desencadenadas por preocupaciones económicas y medioambientales, incluido un sistema bancario tambaleante y la escasez de agua en Teherán.

Se desconoce el número exacto de muertos. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que intenta verificar las muertes individuales, afirma que han muerto cerca de 6.000 manifestantes. Otras estimaciones se cifran en decenas de miles.

Rubio dijo que el número de personas que el régimen ha matado es "de miles, con toda seguridad", pero que a pesar de la represión, es probable que se repitan las protestas masivas contra el gobierno iraní.

"Los regímenes, incluido el de Irán, han aprendido que cuando empiezas a disparar a la gente en la cabeza con francotiradores, es efectivo. Funciona", dijo. "Lo han hecho y es horroroso".

"Ese régimen es probablemente más débil de lo que nunca ha sido y el problema central al que se enfrentan, a diferencia de las protestas que se vieron en el pasado sobre algunos otros temas, es que no tienen una forma de abordar las quejas centrales de los manifestantes, que es que su economía está en colapso", añadió.

"Puede que las protestas hayan remitido, pero volverán a estallar en el futuro, porque este régimen", a menos que esté dispuesto a cambiar o a marcharse, no tiene "forma de abordar las quejas legítimas y constantes del pueblo de Irán, que merece algo mejor", dijo.

