La policía de Nueva York investiga después de que un coche embistiera repetidamente las puertas de la sede de Jabad en Brooklyn

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York detuvieron el miércoles por la noche a un hombre que embistió repetidamente con un coche la entrada de la sede mundial de Jabad en Brooklyn. No se informó de heridos.

El NYPD dijo a JNS que los oficiales respondieron alrededor de las 8:45 pm a 770 Eastern Parkway, donde vieron un sedán Honda gris que "chocó contra las puertas de entrada en la parte inferior de un camino de entrada inclinado frente a 770 Eastern Parkway."

"El operador del vehículo fue puesto bajo custodia y la investigación sigue en curso", dijo la policía de Nueva York. El departamento dijo a JNS que su equipo de crímenes de odio aún no estaba en la escena.

El miércoles, 10 de Shevat, es uno de los días más importantes del calendario para Jabad, con decenas de miles de personas de todo el mundo convergiendo en el lugar para conmemorar el 75 aniversario de que el Rebe Lubavitcher asumiera el liderazgo en 1951.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul declaró que "por segundo día consecutivo, los neoyorquinos judíos fueron objeto de violencia antisemita".

"Afortunadamente, no parece haber heridos, pero un ataque contra la comunidad judía es un ataque contra todos los neoyorquinos", escribió el gobernador demócrata. "Mi equipo está coordinando con la policía de Nueva York y hemos ofrecido cualquier ayuda que podamos proporcionar en su investigación".

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, dijo que se encontraba en el lugar, "donde un hombre estrelló intencionada y repetidamente su coche contra el edificio."

"Me alivia que nadie haya resultado herido en este horrible incidente", dijo el alcalde. "Esto es profundamente alarmante, especialmente dado el profundo significado y la historia de la institución para tantos en Nueva York y en todo el mundo".

"Cualquier amenaza a una institución o lugar de culto judío debe tomarse en serio", añadió el alcalde, que según se informa está considerando a dos personas, que se dice son anti jasídicas, para dirigir la oficina municipal de lucha contra el odio a los judíos. "El antisemitismo no tiene cabida en nuestra ciudad, y la violencia o la intimidación contra los neoyorquinos judíos es inaceptable".

"Me solidarizo con la comunidad judía de Crown Heights, y estoy agradecido a nuestros primeros intervinientes por actuar con rapidez", dijo Mamdani. "Mantendré informados a los neoyorquinos a medida que sepamos más sobre el incidente".

La representante Elise Stefanik (republicana de Nueva York), presidenta de la dirección republicana de la Cámara de Representantes, dijo que se trataba de "otro horrible ataque antisemita en la ciudad de Nueva York" y que "esta es la continuación de una tendencia profundamente preocupante y peligrosa de antisemitismo disparado en lo que solía considerarse una de las ciudades más seguras del mundo para las familias judías."

Julie Menin, portavoz del Consejo Municipal de Nueva York, declaró que el incidente era "horripilante".

"Afortunadamente, no hay heridos reportados en este momento", escribió. "Hablamos con representantes de Jabad para ofrecer nuestro apoyo, y estamos en contacto con la policía de Nueva York. Estamos siguiendo de cerca esta situación profundamente preocupante".

Mark Levine, contralor de la ciudad de Nueva York, declaró que se trataba de "un incidente aterrador en una de las instituciones judías más emblemáticas de nuestra ciudad."

"En una festividad significativa de Jabad, Yud Shevat, cuando grandes números se reúnen en el vecindario", escribió. "Estoy increíblemente agradecido de que nadie resultara herido y de que la policía de Nueva York detuviera rápidamente al sospechoso".

La Coalición Judía Republicana afirmó que se trataba de "vil violencia antisemita, esta vez dirigida contra la icónica sede de Jabad 770."

"Gracias a Dios nadie resultó herido", dijo el RJC. "El cobarde responsable debe ser procesado con todo el peso de la ley".

Las imágenes de vídeo que circularon en las redes sociales parecían mostrar el coche bajando por una entrada inclinada hacia las puertas traseras de la sinagoga principal de Jabad, mientras los espectadores se reunían en los escalones de arriba y en una acera cercana.

El conductor pareció dar marcha atrás y repetir la embestida cuatro veces más, aunque las grabaciones parecían comenzar en mitad del incidente.

El impacto rompió al menos una puerta y el umbral. El coche no pareció atravesar la sinagoga, y no hubo informes iniciales de daños estructurales.

Un hombre barbudo, con el pelo hasta los hombros y vestido con una sudadera gris sobre una camiseta negra, pantalones cortos vaqueros y botas negras, salió del coche. La policía llegó momentos después y lo detuvo sin más incidentes.

Parecía, aunque el audio no era claro, que el conductor decía que había un problema con el coche o que algún otro asunto le impedía dar marcha atrás. Parecía que algunos espectadores le insultaban mientras se lo llevaban.

Motti Seligson, portavoz de Jabad, afirmó que el lugar es "quizá el edificio más replicado del mundo por la luz, la alegría, la Torá y un judaísmo confiado que emana de él a todos los rincones del mundo."

La policía de Nueva York dijo a JNS que no podía confirmar un informe de los medios de comunicación de un escuadrón de bombas llamado al lugar para registrar el coche como medida de precaución.

David Greenfield, director general de Met Council, afirmó que "la 770 es la sede mundial de Jabad y el centro judío más visible de la ciudad de Nueva York."

"Ya cuenta con protección policial y ocurrió esto", escribió. Añadió que era importante aprobar el "paquete de leyes de Hochul y Menin para frenar la epidemia de antisemitismo ahora."

"Justo después de la agresión a un rabino en Forest Hills", escribió Philip Klein, editor de National Review Online. "Como dije la noche en que Mamdani fue elegido, ahora es temporada abierta contra los judíos en Nueva York".

