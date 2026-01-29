La Autoridad Palestina sigue "pagando por matar", especialmente en el extranjero, pese a sus pretensiones de reforma

Publicado por David Isaac 29 de enero, 2026

El intento de la Autoridad Palestina de desviar el escrutinio occidental afirmando que había puesto fin al pago por matar sufrió otro revés después de que los beneficiarios celebraran el lunes haber recibido los pagos.

Las familias que viven en el extranjero recibieron íntegramente los pagos del "Fondo de Mártires", el programa que proporciona estipendios mensuales por atentados contra israelíes, según Palestinian Media Watch (PMW), un grupo de vigilancia israelí. Los pagos suelen destinarse a las familias de los terroristas.

"Los salarios de Jordania han entrado oficialmente al banco —para los prisioneros liberados y los heridos. Alabado sea Alá", dijo uno de los beneficiarios, según PMW. Otro preguntó: "¿Cuánto recibiste, a qué tasa? ¿Como antes o reducido?" La respuesta: "Como antes".

Paradójicamente, las familias de terroristas que viven en el extranjero, en lugares como Jordania y Líbano, están recibiendo el pago completo, mientras que aquellas dentro de los territorios de la Autoridad Palestina no lo hacen. Esto se debe a que las transferencias de pago por matar dentro de la A.P. están bajo un escrutinio más estricto por parte de los países donantes occidentales.

La A.P. todavía no ha descubierto cómo transferir dinero a los terroristas dentro de su territorio sin que los donantes europeos lo descubran, Itamar Marcus, fundador y director de Palestinian Media Watch, dijo a JNS.

Presionada para poner fin al pago por asesinato, la Autoridad Palestina anunció en febrero del año pasado que dejaría de realizar dichos pagos a través de su Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos. En su lugar, los pagos se realizarían a través de un nuevo organismo, la Institución Nacional Palestina para la Capacitación Económica (PNEEI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

La A.P. afirmó que el pago por asesinato había terminado porque los prisioneros palestinos no recibirían dinero por sus acciones sino únicamente en función de su estatus socioeconómico. Aunque el PMW demostró en su momento que se trataba de un intento transparente de engañar a los donantes occidentales, algunos periodistas occidentales aceptaron la afirmación de la A.P. de que se había reformado.

Incluso con los cambios, los Estados Unidos y la Unión Europea pueden seguir vigilando lo que ocurre dentro de la A.P., forzándola a reducir las transferencias de dinero para que su promesa de reforma parezca legítima. Incluso hubo protestas en Ramallah el lunes por parte de beneficiarios que no habían recibido la totalidad de sus pagos, según Marcus.

Pero la situación es diferente en el extranjero. Como los países donantes no pueden fiscalizar lo que ocurre, la A.P. se siente libre para continuar los pagos sin interrupción. Cada mes, envía dinero a sus "embajadas" de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en todo el mundo, que aparece en el presupuesto como una vaga partida marcada "Organizaciones de la OLP".

Ese dinero se transfiere luego a las oficinas locales de la Comisión de Detenidos en lugares como Jordania, que siguen funcionando a pesar de la "reforma" de la A.P., y donde hay un gran número de antiguas familias de terroristas, dijo Marcus.

En 2025, la A.P. envió al extranjero a las oficinas de la OLP "gastos de transferencia", la categoría en la que se paga a los terroristas, por un total de 269.434.600 shekels (unos $86 millones). Esto supone una media de 22,5 millones de shekels (~$7 millones) al mes, según Marcus.

En 2017, el último año en el que facilitó estadísticas presupuestarias detalladas, la A.P. dijo que pagó estipendios de terror a 13.500 familias que viven en el extranjero. Esto supone 18,9 millones de shekels (~$6 millones).

La cifra mensual de 2025, de 22,5 millones de shekels, es un "aumento muy lógico" en un periodo de ocho años, dijo.

Marcus llegó a la cifra de 18,9 millones para 2017 multiplicando la cantidad que la A.P. paga mensualmente a la familia de un terrorista-1.400 shekels (~$450)-por el número de familias. La familia de un terrorista recibe más de 1.400 shekels si tiene esposa e hijos. Además de los 1.400, las familias reciben 400 shekels (~$125) por esposa y 200 shekels (~$65) por cada hijo.

"La cifra a la que hemos llegado es un mínimo. La cifra real es probablemente mucho mayor", dijo Marcus.

Los propios terroristas reciben mucho más, pero no hay demasiados terroristas en el extranjero, dijo, estimando ese número en un par de cientos al combinar los intercambios de prisioneros a lo largo de los años.

Una de esas terroristas es Ahlam Tamimi, quien fue liberada inicialmente hacia Egipto como parte del acuerdo Shalit en 2011, en el que el soldado israelí Gilad Shalit fue intercambiado por 1.027 prisioneros.

Tamimi vive ahora en Jordania. Recibió 6.000 shekels (~$2.000) el lunes, dijo Marcus.

Tamimi ayudó a planear e idear el atentado contra la pizzería Sbarro de Jerusalén el 9 de agosto de 2001, en el que murieron 16 personas, entre ellas tres estadounidenses.

Arnold y Frimet Roth, cuya hija Malka, de 15 años, fue una de las ciudadanas estadounidenses muertas en el atentado, llevan años trabajando para conseguir que Tamimi sea extraditado a Estados Unidos desde Jordania para enfrentarse a la justicia.

En 2013, Estados Unidos acusó a Tamimi de participar en el atentado. Encabeza la lista de terroristas "más buscados" del FBI. El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido hasta $5 millones por información que conduzca a su detención.

Aunque Tamimi se identifica con la organización rival Hamás, sigue recibiendo un estipendio de la A.P. "Según la ley de la Autoridad Palestina, todo terrorista —sin importar su afiliación, ya sea de Hamás o de la Yihad Islámica— que sea arrestado, según sus palabras, por la 'ocupación' o por 'resistir la ocupación', recibe un salario", explicó Marcus.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel expresó su indignación en una publicación en las redes sociales el miércoles. "Esto es pagar por matar", dijo. "La A.P. sigue pagando $2.000 al mes a Ahlam Tamimi-la terrorista que orquestó el atentado de Sbarro en 2001".

En un vídeo adjunto al post se ve a Tamimi radiante al enterarse por un entrevistador israelí de que había infravalorado el número de niños muertos en el atentado; que fueron ocho, y no tres como ella pensaba. (Tamimi eligió el local de Sbarro porque estaba lleno de escolares de vacaciones).

Marcus dijo que había compartido la información con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y con el Departamento de Estado de EEUU, que ha mostrado un gran interés en el programa de pago por matar de la Autoridad Palestina. Espera que Estados Unidos notifique a la A.P. que está al tanto de los pagos que continúan en el extranjero y que la presione para que los detenga.

Según el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, la Autoridad Palestina debe poner fin a todo apoyo financiero y moral al terrorismo, incluido cualquier pago o beneficio a terroristas o sus familias.

"Trasladar estos pagos a un sistema de bienestar social no cuenta. Los terroristas palestinos deben dejar de recibir cualquier tipo de salarios o beneficios como resultado directo de sus actos de terrorismo", dijo a JNS un portavoz de la embajada estadounidense.

La Autoridad Palestina también debe poner fin a su incitación, la glorificación de la violencia, el apoyo al terrorismo y la negativa a reconocer el derecho de Israel a existir dentro de su sistema educativo, dijo el portavoz.

© JNS