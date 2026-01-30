Un destructor de misiles estadounidense atraca cerca de Eilat en medio de las tensiones con Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de enero, 2026

Un destructor de misiles guiados estadounidense atracó este viernes cerca de la ciudad portuaria de Eilat, en el sur de Israel, mientras Washington continúa reposicionando activos militares en toda la región en medio de las crecientes tensiones con Irán.

Las IDF dijeron que la llegada del USS Delbert D. Black estaba planeada de antemano y formaba parte de la cooperación en curso entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército de Estados Unidos.

Los buques de guerra estadounidenses operan habitualmente en el Mar Rojo, aunque las escalas en Eilat son relativamente raras y suelen reflejar una mayor coordinación entre los dos aliados.

En las últimas semanas, Washington ha incrementado el movimiento de activos militares en Oriente Medio, ampliando las capacidades defensivas y ofensivas. Los despliegues proporcionan al presidente estadounidense Donald Trump opciones adicionales en caso de que Washington decida emprender acciones directas contra Teherán.

El USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque del portaaviones entraron el lunes en la región de Oriente Medio "para promover la seguridad y la estabilidad regionales", declaró el Mando Central estadounidense.

La emisora israelí Kan News, citando una fuente de seguridad no identificada, informó de que la llegada del portaaviones forma parte de una coordinación de seguridad más amplia entre Estados Unidos e Israel, que incluye la ampliación de la presencia naval y el aumento de los niveles de preparación en previsión de una posible escalada regional.

Según el informe, las fuerzas de seguridad israelíes siguen de cerca los movimientos militares de Estados Unidos ante la posibilidad de que en el próximo periodo se adopten medidas decisivas en relación con Irán, lo que podría tener repercusiones en la región.

Los organismos de seguridad israelíes también están aumentando los niveles de preparación en caso de que Estados Unidos decida actuar militarmente contra Irán, según el informe.

Entre las cuestiones que se están examinando figura la de garantizar una capacidad de alerta temprana suficiente para la población civil israelí en caso de un ataque iraní.

La cuestión de Irán se debatió durante la evaluación semanal de seguridad de las FDI celebrada el jueves en el cuartel general militar de Tel Aviv, a la que asistieron altos mandos y oficiales de seguridad. En las últimas semanas se han celebrado debates similares a medida que aumentaban las tensiones regionales.

