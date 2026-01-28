El Papa León insta a poner fin al antisemitismo en todo el mundo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de enero, 2026

El Papa León XIV hizo este miércoles un llamamiento para poner fin al antisemitismo en todo el mundo, conmemorando el Día Internacional de la Memoria del Holocausto con una oración por un mundo libre de prejuicios, opresión y racismo.

Durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el Papa dijo que le pedía a Dios "el don de un mundo sin más antisemitismo y sin más prejuicios, opresión o persecución de ningún ser humano."

León hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que permanezcan vigilantes contra la violencia de masas, instándoles a garantizar "que el horror del genocidio no vuelva a caer sobre ningún pueblo."

Y añadió: "La Iglesia rechaza cualquier discriminación o acoso basado en la etnia, lengua, nacionalidad o religión."

Según un comunicado del Vaticano, el Papa dijo: "Luchemos contra todas las formas de antisemitismo."

El Día de la Memoria del Holocausto, que se celebra anualmente el 27 de enero, fue establecido por las Naciones Unidas para conmemorar a los seis millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.

León, que se convirtió en Papa el pasado mes de mayo, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra el antisemitismo desde que asumió el liderazgo de la Iglesia Católica, que cuenta con 1.400 millones de miembros. Sus comentarios se hicieron eco de los de su predecesor, el Papa Francisco, que también condenó el antisemitismo en múltiples ocasiones durante su papado.

Las relaciones entre la Iglesia católica y el pueblo judío han mejorado significativamente en las últimas décadas, tras siglos de hostilidad y antagonismo teológico.

