Trump atribuye a Hamás la devolución de los rehenes y dice que el grupo se desarmará

El presidente de Estados Unidos Donald Trump atribuyó este jueves a Hamás el mérito de haber liberado los últimos cadáveres de los rehenes que mantenía retenidos en Gaza durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

"Hamás fue un factor importante para recuperar a todos los rehenes", dijo Trump. "No estábamos contentos con ellos, y tuvieron que traerlos de vuelta, y encontraron a los rehenes muertos".

"Nos ayudaron con esos cuerpos, sacándolos", añadió Trump.

Las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaron el lunes el cadáver del último rehén en Gaza, Ran Gvili.

El embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee escribió el lunes que Hamás "no debería recibir ningún crédito" por el regreso de Gvili después de meses en los que el grupo terrorista afirmó que desconocía la ubicación de su cuerpo.

"Hamás no lo 'liberó': las FDI y el Shin Bet lo encontraron y recuperaron", dijo Huckabee.

Hamás afirmó tras la operación de las FDI, en la que el cuerpo de Gvili fue localizado en un cementerio del norte de Gaza, que había proporcionado a Israel información que contribuyó a su recuperación.

Dirigiendo las preguntas al enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo Steve Witkoff durante la reunión del gabinete del jueves, Trump dijo que el grupo terrorista se desarmaría ahora.

"Y ahora queremos que Hamas se desarme, ¿verdad?". , preguntó Trump.

"Van a renunciar a ellas, van a renunciar a los AK-47", respondió Witkoff. "Se van a desmilitarizar. Lo harán, porque no tienen otra opción".

Un alto cargo de Hamás dijo el miércoles que Hamás nunca ha aceptado desarmarse

"Ni por un solo momento hemos hablado de entregar las armas, ni de ninguna fórmula sobre destrucción, rendición o desarme", afirmó Musa Abu Marzouk en una entrevista con Al Jazeera.

