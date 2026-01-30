Condenan a 15 años de prisión a un asesino contratado por Irán para matar a la periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de enero, 2026

Carlisle Rivera, contratado por Irán para asesinar a la periodista y activista iraní-estadounidense Masih Alinejad, fue condenado a 15 años de prisión. Así lo informó el Departamento de Justicia, que también detalló que el hombre de 50 años había sido condenado previamentepor otro homicidio.

Rivera se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato por encargo y conspiración para cometer acoso.

Los fiscales dijeron que Rivera fue reclutado para localizar y matar a Alinejad en la ciudad de Nueva York en 2024 por Farhad Shakeri, quien vive en Irán y es un activo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Rivera y Shakeri habían estado encarcelados juntos en una prisión del estado de Nueva York.

"La sentencia de hoy subraya las consecuencias de conspirar con un régimen que se basa en la violencia y la intimidación para sobrevivir", declaró John Eisenberg, fiscal general adjunto para la seguridad nacional.

Según los documentos judiciales, Shakeri ofreció a Rivera 100.000 dólares para llevar a cabo el asesinato. Rivera reclutó a Jonathon Loadholt -coacusado en la demanda- y utilizó fondos proporcionados por el CGRI para comprar un arma de fuego y teléfonos desechables.

Los hombres acecharon a Alinejad durante meses, incluso en un acto público y cerca de una residencia de Brooklyn donde creían que vivía. En mensajes de voz interceptados por las fuerzas de seguridad, Rivera dijo a Shakeri que Alinejad era "difícil de atrapar, hermano".

Rivera fue detenido el 7 de noviembre de 2024. Las autoridades recuperaron de su casa una pistola con el número de serie "parcialmente borrado".

"Gracias al FBI, a la Policía de Nueva York y a la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York por detener tres complots de asesinato en suelo estadounidense. Me dieron una segunda vida", escribió Alinejad. "Cinco sicarios contratados por el régimen están ahora en cárceles estadounidenses".

Según el Departamento de Justicia, funcionarios y activos de inteligencia iraníes conspiraron para secuestrar a Alinejad en Estados Unidos para su entrega a Irán en 2020 y 2021. Luego, en 2022, el CGRI contrató a poderosos y violentos miembros de la mafia rusa para asesinar a Alinejad. Después de que esos esfuerzos fracasaran, recurrió a Shakeri, quien contrató a Rivera.

"Entonces, ¿cuándo vamos a por el tipo que lo ordenó, el ayatolá Jamenei, quien ahora está masacrando a iraníes desarmados? Si a dictadores como Maduro se les puede perseguir, él no es intocable", añadió.

Alinejad también reconoció la reciente decisión de la Unión Europea de designar al CGRI como organización terrorista. "Es una decisión correcta", declaró. "Hay que eliminar a los terroristas o el terror se extiende".

