Israel recibe otros dos cadáveres procedentes de la Franja de Gaza

Vehículos de la Cruz Roja Internacional (CICR llegando al centro de la Franja de Gaza Bashar taleb / AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de octubre, 2025

La Cruz Roja transfirió dos ataúdes a las fuerzas israelíes en Gaza a primera hora del domingo, según la Oficina del Primer Ministro israelí.

El rabino jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel encabezó una ceremonia militar a la llegada de los restos mortales al Estado judío, tras lo cual los cadáveres se trasladaron al Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv para ser identificados.

Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a la familia del rehén asesinado Ronen Tommy Engel de que uno de los cadáveres era el suyo, según informaron los militares el domingo por la mañana.

Engel, de 54 años en el momento de su muerte, fue asesinado por Hamás durante la embestida del 7 de octubre de 2023, cuando salió a proteger a su familia mientras los terroristas invadían su pueblo natal, el Kibutz Nir Oz.

Engel deja esposa, tres hijos y un hermano. Su esposa Karina y sus dos hijas, Mika y Yuval, también fueron secuestradas, y fueron devueltas como parte de un acuerdo de alto el fuego con Hamás en noviembre de 2023.

El procedimiento de identificación del segundo cuerpo está "en curso en este momento, y las FDI están en contacto con todas las familias", añadió el ejército.

La PMO anunció que había puesto al día a todas las familias de los rehenes, añadiendo que "nuestros corazones están con ellos en esta hora difícil."

"El esfuerzo para devolver a nuestros rehenes está en curso y no cesará hasta que se devuelva al último rehén", dijo.

Unos 6.000 terroristas de Hamás, la Yihad Islámica Palestina y Al Fatah, así como civiles gazatíes no afiliados, se infiltraron en la frontera sur del Estado judío el 7 de octubre de 2023, asesinando a unas 1.200 personas, hiriendo a miles y secuestrando a 251.

El último acuerdo de tregua con Hamás supuso la liberación la semana pasada de los restantes 20 rehenes vivos a cambio de una retirada parcial israelí de la Franja de Gaza y la excarcelación de cientos de presos palestinos.

En virtud del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, Hamás debía devolver los 28 cadáveres de rehenes que tenía en su poder el 13 de octubre. Hasta ahora, sólo ha transferido a Israel 12.

© JNS