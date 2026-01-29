La desmilitarización es el "reto central" del plan de paz para Gaza, según el Departamento de Estado

El Departamento de Estado dijo a JNS el miércoles que desmilitarizar a Hamás sigue siendo "un desafío central" para implementar el plan de paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza. La declaración se produjo en respuesta a los informes de que el grupo terrorista está tratando de incorporar 10.000 de sus operativos al nuevo órgano de gobierno respaldado por Washington.

"Hamás debe desmilitarizarse, tal y como acordó hacer cuando aceptó el plan de 20 puntos", según el portavoz del Departamento, que reconoció que "las conversaciones sobre cómo proceder" estaban en curso.

"La desmilitarización de Hamás sigue siendo un desafío central, uno que esperamos poder superar", según el comunicado. "La desmilitarización significa que Hamás ya no podrá suponer una amenaza para Israel o la población de Gaza".

Reuters informó el martes de que Hamás estaba tratando de incorporar a sus 10.000 "oficiales de policía" al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), que Washington respalda y describe como un órgano tecnocrático de transición destinado a excluir al grupo terrorista.

El informe, que citaba a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, señalaba que muchos operativos de Hamás ya han estado patrullando Gaza mientras el grupo terrorista intenta reafirmar su control en las zonas que aún están bajo su control.

La Oficina del Primer Ministro de Israel no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a Fox News el 30 de diciembre que el desarme significaba confiscar los más de 60.000 rifles que todavía están en manos de los aproximadamente 20.000 operativos que quedan de la organización terrorista.

"Eso es lo que significa el desarme: hay que confiscar todos esos fusiles, quitárselos y destruir los túneles terroristas que tienen, porque siguen teniendo cientos de kilómetros de túneles terroristas", declaró en la entrevista.

Según Netanyahu, Hamás utiliza sus armas no sólo contra el Estado judío, sino también para intimidar y matar a los palestinos que se oponen a la continuación de su dominio en Gaza. Mientras Hamás siga armado, subrayó, ningún organismo civil alternativo podrá operar.

Netanyahu dijo a los periodistas el martes que el Estado judío no permitiría la reconstrucción en Gaza antes de "completar las dos misiones pendientes": el desarme y la desmilitarización del enclave costero, incluyendo la retirada completa de todas las "armas y túneles".

"Oigo incluso ahora declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá. Oigo que traeremos soldados turcos y qataríes a Gaza. Eso tampoco ocurrirá. He oído que permitiré la creación de un Estado palestino en Gaza. Eso no ha ocurrido y no ocurrirá", prometió.

A principios de esta semana, el primer ministro dijo a los legisladores de la Knéset que la fase 2 del plan de Trump implicaba "no la reconstrucción" sino la desmilitarización.

Según el primer ministro, la desmilitarización "ocurrirá -como dijo nuestro amigo Trump- de la manera fácil o de la difícil, pero ocurrirá."

Khaled Mashaal, líder de Hamás, ha rechazado reiteradamente los pedidos de que su grupo se desarme, declarando el 6 de diciembre que "proteger el proyecto de resistencia y sus armas es el derecho de nuestro pueblo a defenderse".

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [nación islámica]", declaró el terrorista de alto rango en una cumbre antiisraelí celebrada en Estambul. Añadió: "Mil declaraciones no valen un solo proyectil de hierro".

© JNS