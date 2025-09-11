Elizabeth Tsurkov llega a Israel tras dos años secuestrada en Irak

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de septiembre, 2025

Elizabeth Tsurkov aterrizó en Israel este miércoles, un día después de que la estudiante de posgrado nacida en el Estado judío fuera liberada tras haber estado dos años secuestrada en Irak.

"El jefe del Mossad agradece a su homólogo chipriota la ayuda prestada para facilitar el traslado humanitario de Elizabeth a Israel a través de Chipre. La cooperación entre los dos países se demuestra una vez más", reza+ un comunicado conjunto de la Oficina del Primer Ministro israelí y la agencia de inteligencia israelí Mossad.

El presidente Donald Trump anunció el martes que Tsurkov, israelí de 38 años nacida de padres rusos y secuestrada en Bagdad hace dos años, había sido liberada.

"Me complace informar de que Elizabeth Tsurkov, una estudiante de Princeton, cuya hermana es ciudadana estadounidense, acaba de ser liberada por Kata'ib Hezbolá" y se encuentra ahora "a salvo en la embajada estadounidense en Irak después de haber sido torturada durante muchos meses", escribió el presidente en Truth Social.

Tsurkov, que es judía, fue secuestrada por la milicia terrorista chií iraquí Kata'ib Hezbollah (Los batallones del Partido de Dios), apoyada por Irán, a principios de 2023 mientras estudiaba en Bagdad para su tesis doctoral.

La Oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó poco después de medianoche, hora de Israel, que Tsurkov había sido liberada.

Su liberación se había logrado gracias a "grandes esfuerzos" encabezados por el general (res.) de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Gal Hirsch, coordinador israelí para los cautivos y desaparecidos, "que duraron muchos largos meses", afirmó Netanyahu.

"Esta tarde hablé con Emma y Avital, sus hermanas, y durante la emotiva conversación les dije que todo Israel se alegra de verla de vuelta en casa", prosiguió.

Israel "seguirá luchando con fuerza y determinación hasta que traigamos de vuelta a casa a todos nuestros rehenes, tanto a los vivos como a los que han caído", manifestó.

El presidente israelí Isaac Herzog expresó igualmente su alegría por la liberación de Tsurkov, escribiendo en X que "el fin de la pesadilla por la que pasó y su regreso a la libertad es una gran noticia".

Y añadió: "Doy las gracias a todos los que han participado en el trabajo para conseguir la liberación de Elizabeth, y a todos los que han luchado por ella tanto en todo el mundo como aquí en Israel. Un agradecimiento especial a todos los socios, y especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su compromiso con su liberación."

"Ojalá oigamos pronto buenas noticias también sobre los 48 rehenes que siguen cruelmente retenidos en el infierno del cautiverio en Gaza", concluyó Herzog.

Memorandos apuntan a que la Cruz Roja sabía de la presencia de Hamás en los hospitales de Gaza

Dos documentos de Hamás hallados por las fuerzas israelíes en Gaza indican que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras son plenamente conscientes de la presencia de Hamás en las instalaciones médicas de la Franja de Gaza a pesar de ocultarlo o negarlo rotundamente en público, NGO Monitor reveló este miércoles.



Los memorandos internos de Hamás se encontraban entre un alijo de documentos desclasificados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). NGO Monitor tradujo los documentos en árabe al inglés y los hizo públicos.



"Aunque se hacen eco repetidamente de las acusaciones de Hamás y condenan las operaciones de Israel para poner fin a la explotación de hospitales para el terrorismo, estos grupos sabían claramente que Hamás explotaba estas instalaciones y decidieron guardar silencio", expresói Gerald Steinberg, presidente de NGO Monitor.



Los documentos, fechados en febrero y marzo de 2020, no sólo muestran la estrategia deliberada de Hamás de colocar a sus combatientes, líderes e infraestructura terrorista dentro de los hospitales de Gaza, sino que revelan que ONG trabajaban justo al lado, al menos en un caso en una oficina contigua.

