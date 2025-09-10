Una estudiante de Princeton es liberada tras más de un año como rehén en Irak

Publicado por Sabrina Martin 9 de septiembre, 2025

Una estudiante de la Universidad de Princeton, que había sido tomada como rehén en 2023 por militantes de Kataib Hezbolá en Bagdad, fue liberada tras más de un año de cautiverio. Elizabeth Tsurkov, ciudadana israelí-rusa cuya hermana es estadounidense, se encuentra actualmente bajo resguardo en la Embajada de Estados Unidos en Irak.

El presidente Donald Trump confirmó la noticia el martes a través de un mensaje en Truth Social, en el que señaló que Tsurkov fue torturada durante meses y celebró su liberación. “Siempre lucharé por la justicia y nunca me rendiré. ¡Hamás, libera a los rehenes ya!”, escribió.

Confirmación desde Irak e Israel

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, también anunció la liberación, destacando que fue resultado de “amplios esfuerzos” de seguridad durante muchos meses. Subrayó además que su Gobierno no permitirá que grupos armados socaven la autoridad del Estado ni la reputación del país.

El Gobierno israelí confirmó que el coordinador para prisioneros y desaparecidos, Gal Hirsch, había encabezado los esfuerzos de localización. Tras conocerse la noticia, el primer ministro Benjamin Netanyahu informó que se comunicó con las hermanas de Tsurkov y aseguró que Israel continuará trabajando para traer de regreso a todos sus rehenes.

Un año y medio en manos de terroristas

Tsurkov desapareció en marzo de 2023 mientras realizaba investigaciones académicas en Bagdad como parte de su doctorado en Princeton. Ingresó al país con pasaporte ruso y, meses después, el Gobierno israelí confirmó que había sido tomada como rehén por Kataib Hezbolá, un grupo chiita respaldado por Irán y catalogado como organización terrorista por Estados Unidos.

En noviembre de ese año, el grupo difundió un video en el que la estudiante aparecía haciendo confesiones bajo presión, lo que reforzó las preocupaciones sobre su seguridad. Durante su cautiverio, tanto Washington como Jerusalén mantuvieron contactos con las autoridades iraquíes en un intento de conseguir su liberación, sin éxito hasta ahora.

Reacciones de la familia y agradecimientos

La hermana de la estudiante, Emma Tsurkov, expresó que la familia está “increíblemente feliz” tras 903 días de espera. Agradeció de manera especial a Trump, a su enviado Adam Boehler, al equipo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y a la organización Global Reach, que trabajó para conseguir la liberación.

“Si Adam no hubiera hecho del regreso de mi hermana su misión personal, no sé dónde estaríamos”, declaró.