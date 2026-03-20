La ONU utiliza "todas las excusas posibles" para obstruir las investigaciones, según el inspector general que supervisa la ayuda exterior

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de marzo, 2026

Un inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) afirmó en una comparecencia ante el Congreso que su oficina "se encuentra con la obstrucción incesante" de las Naciones Unidas "para compartir información sobre el posible uso indebido de fondos estadounidenses".

Adam Kaplan, inspector general adjunto de USAID, testificó el martes ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre "despilfarro, fraude y abuso en la ayuda exterior".

USAID es la principal agencia del gobierno estadounidense para el desarrollo internacional y la ayuda humanitaria.

Kaplan declaró ante la comisión que, de todos los beneficiarios de ayudas y subvenciones de USAID, "el menos transparente es Naciones Unidas".

Dijo que su oficina "solicitó información a cinco agencias diferentes de la ONU sobre 10 investigaciones".

"Los plazos de respuesta oscilaron entre seis meses y dos años. Esto es inaceptable", dijo. "Las Naciones Unidas ponen todas las excusas del mundo para explicar por qué no pueden atender nuestras solicitudes de información".

Kaplan dijo que está instando al Departamento de Estado de EE.UU., que absorbió a USAID el año pasado, a aplicar una cláusula que establezca que las adjudicaciones a las Naciones Unidas incluyan el requisito de proporcionar a su oficina acceso a la información, cerrando una brecha de responsabilidad que no existe con otros contratistas no gubernamentales.

También señaló a la comisión un fallo en la normativa de USAID, como la ausencia de una cláusula de selección de foro en los acuerdos con ONG extranjeras.

Esto significa, en la práctica, que una organización con sede en Estados Unidos que recibe financiación de USAID puede ser demandada por fraude ante un tribunal estadounidense, mientras que un organismo no gubernamental en el extranjero no puede.

"Se han desestimado casos porque USAID omitió esta cláusula", dijo Kaplan.

Citó un caso en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York que implicaba a un grupo no gubernamental británico acusado de falsificar su apoyo en el pasado a Hezbolá y a afiliados iraníes.

"Tuvieron que declararlo bajo certificación", dijo Kaplan. "Hicieron una declaración falsa. Los teníamos en el punto de mira".

El juez determinó que no había vínculos entre el grupo y Estados Unidos más allá de la subvención y que su tribunal no tenía jurisdicción sobre el asunto. Lo desestimó.

El juez decidió que si USAID hubiera incluido una cláusula de elección de foro, la historia habría sido diferente, dijo Kaplan.

"No tienen idea de cuánto nos frustró, porque era un gran caso, y este contratista mintió sobre su representación en el pasado con afiliación a actores terroristas", dijo a la comisión.

Las certificaciones antiterroristas de USAID sólo se aplican a las subvenciones y no a los contratos. La certificación ha permitido al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General de EE.UU. incoar causas contra beneficiarios de subvenciones por ocultar su apoyo en el pasado a Irán y Hezbolá.

"Inexplicablemente, sin embargo, los contratistas no estaban obligados a hacer la misma declaración", dijo Kaplan.

Otra laguna clave, que Kaplan dijo que debe cerrarse, exime al personal de la ONU de la investigación que USAID debe hacer del personal de los grupos de ayuda que financia.

"No hay ninguna razón para que el personal de las ONG y los contratistas que operan en entornos de alto riesgo controlados por terroristas tengan que pasar por los sistemas de investigación del gobierno estadounidense, mientras que la ONU está exenta", afirmó Kaplan.

"¿Por qué hemos de confiar en los procedimientos de investigación de la ONU, teniendo en cuenta lo ocurrido con el OOPS y la infiltración masiva de personal de la ONU que también estaba afiliado a Hamás o participó en los atentados terroristas del 7 de octubre?

La Oficina del Inspector General de USAID, un organismo policial independiente, está investigando al personal de la ONU en busca de vínculos con Hamás "para garantizar que los contribuyentes no paguemos sus salarios", afirmó Kaplan.

El director de asuntos internacionales y comercio de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno también testificó el martes, pero el inspector general del Departamento de Estado estuvo notablemente ausente.

La oficina de asuntos públicos y del Congreso del Inspector General del Departamento de Estado dijo a JNS que está en contacto regular con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y que está "centrada en proporcionar una sólida supervisión de los programas y actividades de ayuda exterior del Departamento de Estado, incluidos los programas reasignados desde USAID".

La oficina añadió que su enfoque incluye a Israel y que "actualmente está llevando a cabo una auditoría que examina la eficacia de los esfuerzos del departamento para mitigar los riesgos de que los fondos proporcionados a organizaciones internacionales públicas beneficien a grupos terroristas, sus miembros o simpatizantes en Oriente Próximo tras el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023."

El Departamento de Estado financió a la UNRWA, que ha sido acusada de tener personal con vínculos directos con grupos terroristas de Gaza, antes de que la administración Biden, y posteriormente el Congreso, suspendieran la ayuda estadounidense a la agencia.

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