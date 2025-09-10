Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan objetivos terroristas de los hutíes en Yemen

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de septiembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) golpearon el miércoles objetivos hutíes en las zonas de Saná y Al Jawf, en Yemen, en respuesta a los repetidos ataques con misiles y drones del grupo terrorista respaldado por Irán.

Entre los objetivos alcanzados se encontraban "campamentos militares en los que se identificaron operativos del régimen terrorista, el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes y una instalación de almacenamiento de combustible", según el Ejército israelí.

Las FDI agregaron que el departamento de relaciones públicas de los hutíes era responsable de distribuir propaganda a través de los medios de comunicación, incluyendo discursos del líder Abdul Malik al-Houthi y declaraciones del portavoz Yahya Sari. Durante el conflicto, la unidad encabezó los esfuerzos de guerra psicológica de los hutíes.

Los campamentos militares atacados sirvieron como bases para planificar y llevar a cabo ataques contra el Estado de Israel y albergaron centros operativos y de inteligencia.

Las FDI señalaron que los hutíes operan bajo la dirección y financiación de Irán, con el objetivo de dañar a Israel y sus aliados. El grupo terrorista también explota las rutas marítimas para proyectar fuerza y llevar a cabo ataques contra el transporte marítimo y el comercio mundial.

"Prometimos más golpes, y hoy asestamos otro doloroso golpe a la organización terrorista hutíe en Yemen", dijo elste miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

"El largo brazo del Estado de Israel alcanzará y golpeará al terror dondequiera que exista y desde dondequiera que surja una amenaza para nuestros ciudadanos", añadió.

El martes, la Fuerza Aérea israelí interceptó un misil y un dron que fueron lanzados por terroristas hutíes desde Yemen.

Sonaron sirenas en la zona de Jerusalén, partes de Judea y Samaria (Ribera Occidental) y comunidades cercanas al Mar Muerto debido al lanzamiento nocturno del misil, que fue precedido unas horas antes por un dron interceptado sobre Eilat, en la región más meridional de Israel.

La Fuerza Aérea israelí derribó tres drones el lunes en un lapso de 30 minutos.

El domingo, un dron explosivo hutí se estrelló en el aeropuerto Ramon, cerca de Eilat, poco después de que la Fuerza Aérea interceptara otros tres lanzados desde Yemen. Dos personas resultaron heridas.

"Los hutíes vuelven a disparar misiles contra Israel. Una plaga de oscuridad, una plaga del primogénito; completaremos las diez plagas", escribió Katz en un post en las redes sociales la semana pasada.

El grupo respaldado por Irán ha lanzado varios misiles y aviones no tripulados contra Israel, y también reivindicó un ataque contra un buque vinculado al Estado judío en el Mar Rojo, desde que el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros altos cargos de su gabinete murieron en un ataque de la Fuerza Aérea israelí contra Saná el 28 de agosto pasado.

Ese ataque, a su vez, se produjo después de que el 22 de agosto los hutíes dispararan por primera vez un misil de racimo contra el Estado judío.

Los hutíes comenzaron a atacar Israel tras la masacre del 7 de octubre de 2023 liderada por Hamás.

El Reino Unido afirma por primera vez que Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza

A pesar de las duras críticas del Reino Unido a la gestión de Israel en su guerra contra Hamás, el Gobierno británico no cree que Jerusalén esté cometiendo un genocidio en Gaza, informó este lunes The Times.



La posición fue revelada en una carta del 1 de septiembre que David Lammy, entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, escribió a Sarah Champion, presidenta del Comité de Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes.



Lammy escribió que el Ministerio de Asuntos Exteriores "ha considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio, incluso al permitir las exportaciones al programa global F-35", del que Israel es miembro. Señaló las "elevadas bajas civiles" y la "extensa destrucción en Gaza", que dijo son "absolutamente espantosas".



El entonces ministro de Asuntos Exteriores también citó la Convención sobre el Genocidio, que establece que "el delito de genocidio sólo se produce cuando existe la específica intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso." Sobre esa base, el "Gobierno no ha concluido que Israel esté actuando con esa intención", escribió Lammy.



"Israel debe hacer mucho más para prevenir y aliviar el sufrimiento que está causando este conflicto", añadió.

© JNS