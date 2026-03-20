El Departamento de Justicia confisca cuatro sitios web vinculados al pirateo iraní, dirigido contra israelíes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia declaró que había incautado cuatro sitios web relacionados con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad del régimen iraní y sus "intentos de operaciones psicológicas contra adversarios del régimen atribuyéndose el mérito de actividades de piratería informática, publicando datos confidenciales robados durante tales pirateos y cconvocando el asesinato de periodistas, disidentes del régimen y personas israelíes".

"La propaganda terrorista en línea puede incitar a la violencia en el mundo real", declaró Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos. "Esta red de sitios respaldados por Irán dejará de difundir el odio antiamericano".

Los cuatro sitios son Justicehomeland(.)org, Handala-Hack(.)to, Karmabelow80(.)org y Handala-Redwanted(.)to. Al cierre de esta edición, las urls devolvían páginas en las que se indicaba que "este sitio web ha sido incautado" con los logotipos del Departamento de Justicia y el FBI.

"Irán pensó que podía esconderse detrás de sitios web falsos y amenazas de teclado para aterrorizar a los estadounidenses y silenciar a los disidentes", declaró Kash Patel, director del FBI. "Hemos derribado cuatro de los pilares de su operación y no hemos terminado. Este FBI perseguirá a todos los actores que están detrás de estas cobardes amenazas de muerte y ciberataques y hará caer sobre ellos toda la fuerza de las fuerzas del orden estadounidenses."

John Eisenberg, fiscal general adjunto de EEUU para la seguridad nacional, declaró que"Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en todo el mundo, utilizó los dominios incautados para doxificar y acosar a disidentes y periodistas, incitar a la violencia contra las comunidades judías y difundir la propaganda antiestadounidense de Teherán."

El sitio Handala-Redwanted publicó el 9 de marzo los nombres e información sensible identificable de unas 190 personas que estaban asociadas o trabajaban para el ejército o el gobierno israelí, según el Departamento de Justicia. "La publicación Handala Hack contenía amenazas que indicaban que las personas estaban siendo vigiladas, que se conocían sus residencias y que pronto se producirían consecuencias", señaló.

Tres días antes, Handala Hack utilizó el sitio Handala-hack para publicar nombres e información confidencial de personas que, según dijo, trabajaban para el ejército israelí. "Tu iPhone 12 Pro Max no guarda ninguna seguridad para nosotros. Incluso sabemos tu ubicación exacta", afirmaba. Dirigía a los lectores a "ver estos nombres y responder a estos cerdos sionistas tú mismo".

También el 6 de marzo, el grupo utilizó el sitio para afirmar que "robó 851 gigabytes de datos confidenciales de miembros de la comunidad judía jasídica Sanzer, incluidos 'documentos de cooperación financiera, ceremonias de brujería ycorrespondencia secreta con Netanyahu'", según el Departamento de Justicia. "El correo continuaba: 'Advertimos a los líderes y miembros de la comunidad jasídica Sanzer: Ningún lugar es seguro para ustedes. La traición a los oprimidos no conduce a nada más que a la desgracia y la vergüenza. Esperad que se revelen más documentos. Handala Hack".

Según una declaración jurada muy redactada del FBI, la oficina cree que las mismas personas son responsables de los cuatro sitios.

Una de las herramientas de malware que utilizó el grupo recibió el nombre, evidentemente, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el "Bibi wiper".

El grupo también robó datos del gobierno albanés, que un agente encubierto del FBI compró a los hackers. Los piratas informáticos también atacaron hospitales de Maryland y a disidentes yperiodistas iraníes en Estados Unidos.

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