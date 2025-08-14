Netanyahu llama a luchar contra la "mutilación de la verdad"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de agosto, 2025

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este miércoles que se libra una "batalla por la verdad" en medio de la guerra de ocho frentes de Israel contra Irán y sus proxies.

En la recepción ofrecida por Newsmax en Jerusalén con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, subrayó la importancia de combatir la "mutilación de la verdad" y dio las gracias al medio por "apoyar a Israel, defender la verdad".

Netanyahu apuntó contra la versión de que Israel está matando deliberadamente de hambre a la población de la Franja de Gaza.

"La única política de inanición deliberada que vemos en Gaza es la inanición de nuestros rehenes, y se puede ver cuando se observa a sus captores y se ve a nuestros rehenes demacrados y a estos corpulentos torturadores", manifestó.

Si Israel tuviera realmente una política deliberada de inanición, entonces "todo el mundo en Gaza estaría muerto", afirmó.

Israel ha enviado 1,9 millones de toneladas de alimentos y ayuda médica a Gaza, pero "Hamás comenzó a saquear, robar, matar, apoderarse de la ayuda humanitaria", continuó. Afirmó que Israel había intentado aplicar su propio sistema, en el que "empresas estadounidenses distribuirían la ayuda directamente a los civiles palestinos", pero Hamás "se abrió paso a tiros, creó disturbios, estableció bloqueos y así tuvimos un periodo de privaciones".

"Hamás causó el problema del hambre, Hamás causó el problema de la escasez y se culpa a Israel, de nuevo falsamente", agregó.

Señaló que se ha producido una "oleada humanitaria" para la distribución segura de ayuda a los civiles de Gaza, que incluye lanzamientos desde el aire y la cuadruplicación de los puntos de distribución.

"Ahora entran cientos de camiones diariamente y ese problema de hambre, ese problema de privación, básicamente se ha resuelto", dijo.

Pero "la campaña de mentiras" contra Israel no ha cesado, continuó, destacando la foto de un niño demacrado publicada en The New York Times. Netanyahu señaló que el hermano y la madre del niño que aparecían en la foto parecían sanos, y que el niño padecía parálisis cerebral.

En la Edad Media, se acusaba a los judíos de propagar enfermedades, alimañas, envenenar pozos y matar a niños cristianos para utilizar su sangre en la matzá (pan sin levadura comido en la Pascua judía), y estas "mentiras, por horribles que fueran, impulsaron el antisemitismo hasta el siglo XX y desembocaron en la peor masacre de todas, el Holocausto", sostuvo Netanyahu. "Los nazis decían más o menos lo mismo", añadió.

Lo que está ocurriendo hoy, dijo, es el "mismo fenómeno".

Sin embargo, continuó, "entonces no teníamos defensa. Ahora tenemos un país, ahora tenemos un ejército y ahora nos defendemos".

También señaló que Israel tiene hoy un "gran aliado" en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el pueblo estadounidense, ya que la mayoría de los ciudadanos del país norteamericano se dan cuenta de que "estamos luchando contra los bárbaros en la puerta".

"No es sólo el objetivo de destruir Israel, es incluso el método que utilizan para asesinar y mutilar a los paganos, como ellos los llaman, y lo vimos el 7 de Octubre en el asesinato, la violación y las decapitaciones", expresó el líder israelí, refiriéndose a la invasión liderada por Hamás del sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Aunque en los campus estadounidenses hay quienes se ponen del lado de Hamás, "mucha de la gente que se une a ellos no sabe de lo que está hablando", indicó.

Israel, dijo, había "detenido la salvaje masacre de drusos" en Siria, alegando que los yihadistas cometieron allí atrocidades similares a las del 7 de Octubre pero "añadieron algunas cosas". Afirmó que había un vídeo en el que se veía a uno de los terroristas arrancándole el corazón a un hombre y comiéndoselo.

"Esto es salvajismo, esto es barbarie, esto es lo que Israel está luchando en nombre de la civilización occidental", prosiguió.

El Estado judío puede defenderse militarmente, pero es necesario luchar contra la "mutilación de la verdad que amenaza nuestro futuro común", advirtió.

Si no están dispuestos a "luchar por la libertad, la perderán. Si no luchan por su civilización, la perderán", declaró Netanyahu.

El Festival de Cine de Toronto se retracta tras retirar un documental sobre el 7 de Octubre

Después de eliminar de su programación a principios de semana un documental sobre el atentado terrorista dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) pareció retractarse este jueves tras las críticas recibidas por su decisión, negando haber censurado la película.



"Quiero ser claro: las afirmaciones de que la película fue rechazada debido a la censura son inequívocamente falsas", afirmó el director ejecutivo del TIFF, Cameron Bailey, en una publicación en la red social X.



"Sigo comprometido a trabajar con el cineasta para cumplir los requisitos de proyección del TIFF y permitir que la película se proyecte en el festival de este año. He pedido a nuestro equipo legal que trabaje con el cineasta para considerar todas las opciones disponibles", continuó.

