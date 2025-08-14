Un organismo de monitoreo de la ONU modificó una métrica clave, bajando el criterio para declarar hambruna en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de agosto, 2025

La Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), afiliada a Naciones Unidas, declaró recientemente el "peor escenario posible de hambruna" en Gaza, pero ajustó discretamente una de sus normas básicas de medición en el proceso, facilitando la emisión de tal designación, informó este martes The Washington Free Beacon.

En su evaluación del 29 de julio, la IPC, una coalición de gobiernos occidentales, agencias de la ONU y grupos humanitarios, informaron que "cada vez hay más pruebas de que la inanición, la malnutrición y las enfermedades generalizadas están provocando un aumento de las muertes relacionadas con el hambre" en el territorio controlado por Hamás.

The New York Times, NPR, CNN y ABC News citaron el informe para vincular las restricciones a la ayuda israelí con la hambruna masiva.

A diferencia de evaluaciones anteriores, el último informe de la IPC introdujo una nueva medida de malnutrición -la circunferencia del brazo medio superior (MUAC, por sus siglas en inglés)- que tradicionalmente no ha utilizado para determinar la hambruna, reveló el Free Beacon.

La IPC también redujo a la mitad el umbral porcentual de niños desnutridos necesario para determinar la hambruna, hasta el 15%. Históricamente, la hambruna se ha declarado cuando el 30% de los niños sufren desnutrición aguda, medida mediante cálculos de peso y talla, un método más laborioso y preciso que el MUAC, que implica una simple medición del brazo.

Los criterios revisados sólo aparecían en una pequeña nota con un asterisco debajo de un cuadro titulado "¿Cuándo se clasifica la hambruna?" y no se mencionaban en la "Hoja informativa sobre la hambruna" oficial de la IPC.

El manual técnico de la organización menciona el MUAC como un dato complementario, no como la base principal para la clasificación de la hambruna. El manual subraya que la IPC sólo puede proporcionar una "clasificación de hambruna" una vez que dispone de "datos fiables" utilizando medidas de peso y talla, u otra métrica que no sea la MUAC.

El cambio ha suscitado preocupación entre los cooperantes veteranos. "Es un gran cambio en las normas", dijo uno de ellos al Free Beacon. "Bajar el criterio facilita la determinación de hambruna". Otro señaló que las anteriores declaraciones de hambruna en Somalia, Sudán del Sur y Sudán se basaron en el punto de referencia del 30% de peso por altura.

En Gaza, los resultados de la IPC basados en el MUAC muestran que la malnutrición aguda es inferior al 8% para los niños de Deir al-Balah y Khan Younis, y del 16,5% en la Ciudad de Gaza, justo por encima del nuevo umbral del 15%, pero muy por debajo de la norma anterior del 30%.

El informe de julio también citaba "más de 20.000 niños" tratados por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio, incluidos más de 3.000 gravemente desnutridos, y al menos 16 muertes infantiles recientes relacionadas con el hambre. Sin embargo, estas cifras proceden de "documentos internos" que no están a disposición del público.

Gran parte de los datos de la IPC proceden del Ministerio de Salus de Gaza, dirigido por Hamás, y de organizaciones afiliadas, entre ellas Ard el Insan, un grupo de ayuda, que se ha enfrentado a acusaciones de vínculos con el grupo terrorista, señaló el Free Beacon.

La IPC no respondió a las preguntas del Free Beacon sobre su metodología alterada o la fiabilidad de sus fuentes.

Trump: Hamás "no puede quedarse" en Gaza

El presidente Donald Trump, durante una conversación telefónica con Axios el lunes, no llegó a respaldar el plan de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza, pero "pareció estar de acuerdo" en que aumentar la presión sobre Hamás era necesario.



La organización terrorista "no puede quedarse" en Gaza, dijo el mandatario, y añadió: "Tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de Octubre, recuerden el 7 de Octubre", en referencia a la invasión del sur de Israel por parte de Hamás en esa fecha en el año 2023.



Trump había tenido una "buena llamada" con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, declaró a Axios. "Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza con el fin de terminar la guerra con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", según un comunicado sobre la llamada publicado por la Oficina de Netanyahu.

© JNS