El Departamento de Justicia pide retirar cargos contra dos policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia solicitó este viernes desestimar los cargos contra dos exoficiales de policía acusados de presentar información falsa en una orden de registro relacionada con la redada de 2020 que resultó en la muerte de Breonna Taylor. En un escrito judicial presentado el viernes, un abogado de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia señaló que el departamento ahora considera que el caso debe ser desestimado y confirmó que la familia de Taylor ha sido informada de la decisión. “El Gobierno llevó a cabo una revisión adicional de este asunto. Con base en esa revisión, y en el ejercicio de su discreción, el Gobierno ha determinado que este caso debe ser desestimado en interés de la justicia”, señala el documento.

Los fiscales federales habían imputado inicialmente a los agentes, Joshua Jaynes y Kyle Meany, en 2022, alegando que engañaron a las autoridades para obtener una orden que permitió a la policía ingresar al apartamento de Taylor en Louisville. Ambos también enfrentaban cargos por violaciones de derechos civiles.

Detalles del caso

Taylor murió durante un operativo policial en 2020, cuando agentes que ejecutaban una orden ingresaron a su apartamento mientras buscaban a un exnovio sospechoso de actividades relacionadas con drogas. El individuo no se encontraba en la vivienda en ese momento. Durante la redada, los agentes forzaron la entrada al apartamento. El entonces novio de Taylor, Kenneth Walker, creyendo que alguien estaba irrumpiendo en la vivienda, disparó una sola vez con un arma de fuego, hiriendo a un oficial. La policía respondió al fuego, disparando más de 30 balas dentro del apartamento.

Un juez federal ya había reducido en dos ocasiones los cargos más graves contra los dos agentes, pasando de delitos graves a delitos menores, más recientemente en 2025. La decisión final sobre si se retiran los cargos restantes ahora recae en el tribunal, el cual no ha emitido un fallo aún.

Un exoficial de Louisville, Brett Hankison, fue condenado por un delito de violación de derechos civiles en relación con la muerte de Taylor durante la redada y sentenciado a dos años y nueve meses de prisión.