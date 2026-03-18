Venezuela vence 3-2 a Estados Unidos y se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de marzo, 2026

Venezuela venció 3-2 a Estados Unidos y se coronó, por primera vez, campeón del Clásico Mundial de Béisbol en un juego de pelota inolvidable que marca, probablemente, el mayor logro deportivo de la historia venezolana.

El conjunto dirigido por el manager Omar López tuvo una segunda ronda de ensueño, batiendo en cuartos de final a la otrora favorita Japón, en semis a la revelación Italia y, finalmente, al anfitrión, Estados Unidos, en la final, en un juego extremadamente cerrado donde el picheo venezolano brilló ante el poderío estadounidense, hoy secado por los lanzadores criollos.

Team Venezuela stamps itself as a #WorldBaseballClassic champion 👑 pic.twitter.com/tY7ze9IRy0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Fue temprano en el partido, en el tercer inning, que Venezuela rompió el cero ante el abridor estadounidense Nolan McLean. El capitán Salvador Pérez fue el primero en ponerse en circulación, con un poderoso sencillo hacia el jardín derecho. Luego, Ronald Acuña Jr., una de las estrellas venezolanas, conectó un extra base que posicionó a Pérez en tercera y a él mismo en segunda.

Finalmente, Maikel García, el bateador más constante de Venezuela en todo el torneo y también el MVP del Clásico Mundial, conectó la bola lejos entre el jardín central y el izquierdo que sirvió como elevado de sacrifico para que Pérez anote la primera carrera venezolana.

Maikel Garcia drives in the first run for Team Venezuela! pic.twitter.com/4e8Po1ffeB — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Mientras Venezuela rompía el cero, la ofensiva estadounidense estaba siendo sometida por Eduardo Rodríguez, quien completó cuatro entradas completas y un out en cero, permitiendo solo un sencillo trece turnos.

Justamente los abridores estaban siendo el punto débil de Venezuela, que habían tenido problemas ante República Dominicana, Japón e Italia. Sin embargo, Rodríguez eligió el día más importante del torneo para aparecer por todo lo alto y hacerse cargo de la responsabilidad de abrir el juego contra Estados Unidos.

Tras completar cuatro innings, Rodríguez dejó la mesa servida para que la ofensiva venezolana reaparezca en la alta del quinto, de la mano de Wilyer Abreu, quien conectó un poderoso cuadrangular para poner al equipo tricolor 0-2 a mitad del juego.

WILYER ABREU GOES YARD! pic.twitter.com/wG0Jn0OZVn — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Desde ese momento, tanto Estados Unidos como Venezuela apelaron a sus relevistas, que lograron sacar varias entradas en cero y anular por completo a los grandes bateadores de ambas escuadras.

Fue hasta la baja de la octava cuando finalmente Estados Unidos despertó. El relevista Andrés Machado, quien había sacado tres outs en fila, entregó una base por bolas a Bobby Witt Jr. y se dispuso a enfrentar Bryce Harper.

Harper, que no había podido conectar ni un sencillo en la noche, no desaprovechó un lanzamiento central de Machado y la sacó del estadio con un batazo que se adentró en lo más profundo del jardín central, silenciando a un loanDepot Park que estaba colmado de aficionados venezolanos.

BRYCE HARPER TIES THE GAME FOR TEAM USA! pic.twitter.com/zRVBaURBTm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Con el 2-2, todo estaba abierto en el noveno y final inning. Venezuela, que había aguantado estoicamente la ventaja durante casi todo el juego, tenía que atacar con determinación. Y así lo hizo contra el estadounidense Garrett Whitlock.

El encargado de abrir la entrada fue Luis Arraez, quien logró ir a primera por una base por bolas.

Inmediatamente, Omar López, manager venezolano, puso a un corredor emergente, Javier Sanoja, a correr por Arraez.

En una jugada cerradísima, Sanoja se robó la segunda, en una acción que fue reclamada (y perdida) por EEUU. Ahí todo cambió, en el home estaba Eugenio Suárez, otro peligroso bateador venezolano que ya había demostrado su poder en el torneo. Suárez, ante un cambio, soltó el bate a tiempo y mandó la bola entre los jardineros centrales e izquierdo, impulsando a Sanoja hasta la casa.

Con el 3-2, Venezuela apretó, intentó marcar más, pero se quedó un poco corta.

EUGENIO SUÁREZ PUTS TEAM VENEZUELA AHEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/LtpLdYII5f — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Ahí toda la presión recayó en el cerrador: Daniel Palencia, quien ya había salvado el juego de semifinales contra Italia. Su primer desafiante fue Kyle Schwarber, quien se marchó ponchado con la cuenta en 2-3. Posteriormente, el bateador emergente Gunnar Henderson reemplazó a Alex Bregman y se retiró un dócil elevado capturado por el MVP Maikel García.

Finalmente, ante el apoyo del público venezolano, Palencia sentenció el partido y el torneo para Venezuela retirando por la vía del ponche a Roman Anthony.

Con el resultado, Venezuela, un país con una enorme tradición beisbolera, ganó su primer Clásico Mundial y se subió a un olimpo reservado solo para potencias del calibre de Japón, Estados Unidos y República Dominicana, los otros tres países que, junto con Venezuela, poseen este prestigioso trofeo.