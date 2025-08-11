El senador Graham a Israel: "Basta ya, destruyan a Hamás"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de agosto, 2025

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) instó este domingo a Israel a lograr una victoria decisiva sobre Hamás, afirmando que el Estado judío debería "aniquilar" al grupo terrorista y reconstruir Gaza como hizo Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial con Alemania y Japón.

"No puedo creer que estemos discutiendo sobre cómo librar una guerra contra gente que quiere destruirte como pueblo, el pueblo israelí", afirmó Graham a Meet the Press de CBS News cuando se le preguntó quién debería dirigir la Franja de Gaza si Israel obtiene el control militar total de la zona.

"Así que [Israel] tomará Gaza militarmente, a menos que los rehenes sean liberados", continuó.

"Ya basta. Destruyan a Hamás. Hagan con Hamás lo que hicimos con los alemanes y los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Aniquílenlos y reconstruyan la sociedad palestina como hicimos con Alemania y Japón. Creo que podemos hacerlo", afirmó el senador.

Después de que Israel derrote a Hamás, el futuro de Gaza y de los palestinos lo decidirá Arabia Saudí, sugirió.

"Al final, los árabes tomarán el control. El futuro de Palestina pasa por Riad. El futuro de Oriente Medio pasa por Riad. Preveo que, tras la derrota de Hamás, la normalización volverá a estar sobre la mesa entre Arabia Saudí e Israel, y los palestinos se beneficiarán de ese debate, al igual que los israelíes", expresó el senador.

Graham ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo incondicional a la guerra de Israel.

En julio pasado, declaró a NBC News que Israel estaba a punto de cambiar su estrategia de negociaciones y perseguir la victoria total mediante la fuerza militar contra Hamás.

"Creo que el presidente Trump ha llegado a creer, y yo ciertamente he llegado a creer, que no hay manera de que vayas a negociar el final de esta guerra con Hamás", declaró Graham el 28 de julio.

"Hamás es una organización terrorista, creada para destruir el Estado de Israel. Son nazis religiosos. Retienen a rehenes israelíes", añadió.

Graham señaló que Israel ha "llegado a la conclusión de que no pueden lograr un objetivo de poner fin a la guerra con Hamás que sea satisfactorio para la seguridad de Israel, y que van a hacer en Gaza lo que hicimos en Tokio y Berlín: tomar el lugar por la fuerza, y luego empezar de nuevo, presentando un futuro mejor para los palestinos, con la esperanza de que los árabes se hagan cargo de la Ribera Occidental y Gaza", subrayó.

Israel elimina al líder de una célula terrorista de Hamás que se hacía pasar por periodista de 'Al Jazeera'

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a Anas al-Sharif, que se hacía pasar por periodista de la cadena qatarí Al Jazeera pero ejercía activamente como jefe de una célula terrorista de Hamás.



Al-Sharif, que fue abatido en Ciudad de Gaza el sábado, era responsable de orquestar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI, afirmó el Ejército israelí.

​

​Anteriormente, las FDI habían hecho pública información de inteligencia y recuperado numerosos documentos en Gaza que confirmaban el papel "militar" de al-Sharif dentro de Hamás. Estos materiales incluían listas de personal, registros de cursos de entrenamiento terrorista, directorios telefónicos y documentos salariales, todos los cuales corroboraban su participación como combatiente y comandante en Hamás.



Las pruebas también ponen de relieve la integración de al-Sharif en Al Jazeera, a pesar de los esfuerzos de la cadena de medios de comunicación por distanciarse de sus actividades.



Los documentos detallan la posición de al-Sharif como combatiente y líder de una célula desde su alistamiento en Hamás en 2013, incluido su liderazgo en unidades de cohetes y su participación en los batallones de élite Nukhba. Estos registros no sólo muestran una clara afiliación a operaciones terroristas, sino que también esbozan intentos de utilizar credenciales periodísticas como tapadera de actividades operativas.



© JNS