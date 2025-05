Gary Lineker se disculpa por su publicación antisemita en Instagram

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de mayo, 2025

Gary Lineker, el presentador mejor pagado de la BBC y una de las figuras mediáticas más reconocidas del Reino Unido, emitió este miércoles una disculpa completa tras compartir a principios de semana una publicación en Instagram sobre el sionismo que incluía imágenes antisemitas, informó The Washington Post.

La polémica publicación, compartida originalmente por el grupo Palestine Lobby, mostraba un vídeo titulado El sionismo explicado en dos minutos y estaba ilustrado con la imagen de una rata, un símbolo histórico utilizado en la propaganda antisemita, incluso por los nazis.

"Republiqué un material que desde entonces he sabido que contenía referencias ofensivas", manifestó Lineker en un comunicado el miércoles. "Retiré la publicación tan pronto como tuve conocimiento del asunto, y asumo toda la responsabilidad por este error. Nunca compartiría conscientemente nada antisemita, va en contra de todo en lo que creo".

La reacción, sin embargo, no se hizo esperar, sobre todo porque no es la primera vez que Lineker publica material cuestionable sobre Israel o los judíos. La Campaña contra el Antisemitismo (CAA, por sus siglas en inglés) pidió el despido de Lineker, acusándole de hostilidad hacia Israel y la comunidad judía. "Como presentador mejor pagado de la BBC y propietario de una importante empresa de medios de comunicación, quizá sepa exactamente lo que está haciendo", afirmó un portavoz del grupo. "La asociación continuada del Sr. Lineker con la BBC es insostenible. Debe irse", agregó.

Lineker, de 64 años, dejará este mes de presentar Match of the Day, el programa estrella de la BBC sobre fútbol. A pesar de ello, recientemente firmó una prórroga para seguir presentando la cobertura del canal de la FA Cup y la Copa del Mundo de 2026. También es cofundador de Goalhanger, la productora de podcasts que está detrás de una letanía de títulos de gran popularidad, como The Rest is History, The Rest is Politics, y The Rest is Football, que presenta junto a sus compañeros Alan Shearer y Micah Richards.

El director general de la BBC, Tim Davie, comentó acerca de la polémica antes de que Lineker se disculpara. "Nuestra reputación está en manos de todos, y cuando alguien comete un error, nos cuesta. Necesitamos que la gente sea un ejemplo de los valores de la BBC y siga nuestras políticas en las redes sociales", expresó.

No es la primera vez que Lineker choca con las directrices de la BBC. En marzo de 2023, fue suspendido brevemente tras comparar la política de asilo del Gobierno británico con el lenguaje utilizado en la Alemania de los años treinta. En febrero, también se unió a 500 personalidades públicas en la firma de una carta instando a la BBC a restablecer un documental sobre Gaza que más tarde se reveló que contaba con el hijo de un funcionario de Hamás como narrador.

"Aunque creo firmemente en la importancia de hablar sobre cuestiones humanitarias, incluida la tragedia que se está produciendo en Gaza, también sé que importa cómo lo hacemos", declaró Lineker el miércoles.

Pero algunos comentaristas sostienen que la postura moral de Lineker está plagada de contradicciones. Brendan O'Neill, redactor jefe de política de Spiked y columnista de The Spectator, fue especialmente mordaz. Hablando en un acto del Jewish Chronicle en Mill Hill, describió las críticas de Lineker a Israel como "otro nivel de doble rasero".

"Se codea, charla, toma cervezas con un hombre [Alastair Campbell] que participó en algo mucho peor que lo que está ocurriendo en Gaza, y aun así cree que puede decir que Gaza es lo peor que ha visto en su vida", sostuvo O'Neill. "Eso va más allá de la hipocresía, es grotesco", añadió.

O'Neill también apuntó a la amplia cobertura de la BBC de la guerra entre Israel y Hamás, calificándola de "imperdonablemente mala" y "la peor cobertura de una guerra que he visto jamás". Acusó a la emisora de difundir una "manipulación emocional" carente de contexto, y afirmó que había enmarcado a Israel como el "único culpable".

Su último libro, After the Pogrom: 7 October, Israel and the Crisis of Civilisation (Después del pogromo: el 7 de Octubre, Israel y la crisis de civilización), sostiene que Occidente falló una prueba moral al no posicionarse inequívocamente con Israel tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Lineker guardó silencio durante días tras el atentado, a pesar de haber comparado anteriormente la retórica del Gobierno británico con la de la Alemania nazi. "Una cosa que realmente parecía sacada de los años 30 -judíos metidos en camiones, secuestrados, violados, asesinados- y él no dijo nada", comentó O'Neill. "Ese silencio dice mucho", remarcó.

En una encuesta publicada en el sitio web de The Daily Telegraph, más de 100.000 personas han votado a favor del despido inmediato de Lineker de la BBC.

