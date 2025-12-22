Caso Epstein: el equipo de Bill Clinton alienta al DOJ a publicar todos los materiales en los que aparezca el expresidente

Publicado por Joaquín Núñez 22 de diciembre, 2025

En medio de la investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein, el equipo de Bill Clinton le solicitó al Departamento de Justicia (DOJ) publicar todos los documentos restantes en los que se mencione al expresidente demócrata. El pedido llega apenas días después de que el DOJ publicara una serie de imágenes de Clinton, incluso algunas en las que se lo ve junto a Epstein y algunas mujeres jóvenes.

De acuerdo con el portavoz de la oficina de Clinton, Ángel Ureña, la agencia que dirige la fiscal federal Pam Bondi está publicando los documentos de forma parcial porque "alguien o algo está siendo protegido".

"Lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo ha hecho, deja una cosa clara: alguien o algo está siendo protegido. No sabemos quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos esa protección. Por consiguiente, pedimos al presidente Trump que ordene a la fiscal general Bondi que publique inmediatamente cualquier material restante que se refiera, mencione o contenga una fotografía de Bill Clinton", expresó el portavoz de Clinton a través de un comunicado.

"La negativa a hacerlo confirmará la sospecha generalizada de que las acciones del Departamento de Justicia hasta la fecha no tienen que ver con la transparencia, sino con la insinuación, utilizando divulgaciones selectivas para insinuar irregularidades sobre personas que ya han sido absueltas repetidamente por el mismo Departamento de Justicia, a lo largo de muchos años, bajo presidentes y fiscales generales de ambos partidos", agregó.

Hasta el momento, el DOJ publicó decenas de documentos relacionados con el caso Epstein y se espera que publique más en las próximas semanas. Como mencionó Ureña, el presidente Donald Trump firmó en enero la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, la que obliga al DOJ a publicar todos los documentos y registros relacionados con Epstein que no estén clasificados.

En cuanto a Bill y Hillary Clinton, todavía tienen pendiente una comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por el caso Epstein. Según James Comer, presidente del comité, tanto el expresidente como la exsecretaria de Estado deberán testificar a puertas cerradas el 13 y 14 de enero de 2026. Caso contrario, podrían ser considerados en desacato.

Además del poderoso matrimonio demócrata, otros de los nombres citados fueron los exdirectores del FBI, James Comey y Robert Mueller; y los exfiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder, William Barr, Merrick Garland, Jeff Sessions y Alberto Gonzales.