La gasolina más barata y un récord de viajes marcan la temporada navideña en el país

Publicado por Diane Hernández 22 de diciembre, 2025

A medida de que millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las fiestas de fin de año, la caída y estabilidad de los precios de la gasolina se perfila como uno de los mayores alivios económicos de la temporada, tras varios años marcados por la volatilidad energética.

Según proyecciones de GasBuddy, el precio promedio nacional de la gasolina el día de Navidad rondará los 2,79 dólares por galón, por debajo de los aproximadamente 3 dólares registrados hace un año. Esta disminución permitirá a los conductores ahorrar más de 500 millones de dólares durante la semana festiva, de acuerdo con la firma especializada en análisis de combustibles.

El nivel proyectado para finales de 2025 sitúa los precios de la gasolina en línea con los valores previos a la pandemia de COVID-19, antes de que las interrupciones en la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas alteraran los mercados energéticos globales.

"Si no hay sorpresas, los viajeros de vacaciones deberían ver precios en el surtidor un poco más bajos que los de la Navidad pasada", señaló Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, en un reporte de Fox News.

"También estamos observando tendencias iniciales alentadoras mientras nos preparamos para publicar nuestro Panorama de Combustible 2026 en enero, con indicios de que los precios más bajos podrían continuar el próximo año", agregó.

Récord de viajeros impulsado por menores costos

El descenso en los precios del combustible coincide con un fuerte aumento en los desplazamientos por las fiestas. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que 122,4 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde su hogar durante este período, lo que representa 2,7 millones más que el año pasado.

De ese total, se espera que 109,5 millones realicen viajes por carretera, un incremento del 2% respecto a 2024, impulsado por la asequibilidad, flexibilidad y conveniencia del automóvil, que continúa siendo el medio preferido para cerca del 90% de los viajeros.

GasBuddy destacó que los automovilistas ya se beneficiaron de precios más bajos durante feriados clave como el Día del Trabajo y el Día de Acción de Gracias, cuando los precios de la gasolina alcanzaron sus niveles más bajos del año. Durante esta última festividad, casi 30 estados registraron precios por debajo de los 3 dólares por galón.