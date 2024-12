La ‘BBC’ reporta terroristas palestinos eliminados en combate como muertes de civiles

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 16 de diciembre, 2024

La cadena británica BBC ha manipulado la información, presentando la eliminación de terroristas palestinos durante los combates con fuerzas israelíes como muertes de civiles inocentes, reveló un informe.

Se trata de una investigación realizada por el Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA), una organización que monitorea la cobertura mediática del conflicto israelí-palestino, la cual analizó una gran cantidad de reportes e historias publicados por la BBC News Arabic, la edición en idioma árabe de la BBC.

De acuerdo con el estudio de CAMERA, el medio británico distorsionó la información relacionada con las muertes de más de 30 palestinos.

Según la organización estadounidense, la BBC en idioma árabe no dio ningún indicio de que los muertos pertenecían a Hamás o a la Yihad Islámica ni de que fueron eliminados combatiendo contra las fuerzas israelíes.

La BBC indicó que se trataba de civiles inocentes a pesar de que los mismos medios palestinos señalaron que eran combatientes que habían perdido la vida en enfrentamientos armados.

CAMERA incluso remarcó que, en algunos casos, las propias organizaciones terroristas manifestaron que se trataba de sus militantes.

La organización estadounidense indicó que, en uno de los casos, ocurrido en octubre de 2023, la BBC en idioma árabe informó que cinco hombres habían sido “asesinados por fuego israelí” en las ciudades de Jenín y Yata, en la Ribera Occidental. Sin embargo, CAMERA subrayó que el medio británico no mencionó que tres de ellos estaban armados.

La BBC también reportó en mayo pasado que los cuatro hijos de una mujer habían muerto en ofensivas israelíes. No obstante, no mencionó que todos eran miembros de Hamás. De hecho, dos de ellos habían sido enterrados envueltos en banderas de la organización islamista palestina, en tanto que los dos restantes fueron calificados por el mismo grupo terrorista, tanto en redes sociales como en el canal qatarí Al-Jazeera, como sus “mártires”.

La 'BBC' también mintió sobre las víctimas judías israelíes



La BBC en idioma árabe no sólo ha distorsionado la realidad respecto de las muertes de palestinos, sino también de israelíes. De acuerdo con la investigación, el medio británico reportó los asesinatos de civiles judíos en ataques perpetrados por árabes como “operaciones de resistencia” en las que murieron tropas del ejército israelí.

CAMERA informó que la BBC en idioma árabe reportó 24 muertes de israelíes en la Ribera Occidental desde la masacre del 7 de Octubre. Según el medio británico, todos ellos eran soldados, pero la investigación reveló que en realidad más de un tercio de ellos eran civiles.

La organización estadounidense también indicó que, en una gran cantidad de artículos, la BBC en idioma árabe calificó a los rehenes de Hamás como “prisioneros de guerra”, en tanto que describió a las personas asesinadas por terroristas palestinos como “colonos”, a pesar de que residían dentro del territorio israelí internacionalmente reconocido.

CAMERA arremetió contra la ‘BBC’



En declaraciones para el periódico británico The Telegraph, un portavoz de CAMERA arremetió contra la BBC. “Es particularmente preocupante la forma en que sus reporteros citan selectivamente a las organizaciones terroristas palestinas, considerándolas una fuente valiosa solo en la medida en que hablan de civiles palestinos y no cuando lloran a sus propios pistoleros”. Y agregó: “Esto lleva al absurdo por el cual incluso cuando Hamás, la Yihad Islámica e Israel están de acuerdo en que cierta víctima era un combatiente, la BBC opta por no mencionarlo”.

El portavoz sostuvo además que “la otra cara de la moneda es, por supuesto, calificar erróneamente de manera colectiva a los civiles judíos desarmados que murieron en ataques como si fueran 'soldados', ‘militantes’ o parte de ‘fuerzas’”.

La ‘BBC’ se defiende



The Telegraph señaló que, en respuesta al informe, un portavoz de la BBC manifestó que la emisora en idioma árabe “se compromete a cubrir este difícil y polarizante conflicto de manera imparcial”.