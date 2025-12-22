La Administración Trump paraliza los proyectos eólicos marinos alegando "seguridad nacional"

Publicado por Williams Perdomo 22 de diciembre, 2025

El Departamento del Interior informó el lunes de que había puesto en pausa todos los arrendamientos para proyectos eólicos marinos por riesgos no especificados para la seguridad nacional, lo que arroja nuevas dudas sobre el futuro de una industria criticada por el presidente Donald Trump.

El presidente republicano ha expresado desde hace tiempo su oposición a los molinos de viento, sobre todo por su aspecto, y su Administración ha hecho múltiples intentos de limitar su implantación durante su segundo mandato.

El Departamento del Interior dijo que la medida, que pone en pausa los arrendamientos "de forma efectiva e inmediata" para cinco proyectos en desarrollo en el Océano Atlántico, se produjo después de que el Pentágono identificara "riesgos para la seguridad nacional" en "informes clasificados" recientemente completados.

La pausa daría a las agencias gubernamentales "tiempo para trabajar con los arrendatarios y los socios estatales para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos para la seguridad nacional que plantean estos proyectos", dijo el Departamento de Interior en un comunicado.

Sin embargo, en una declaración en X, el secretario de Interior, Doug Burgum, tachó los proyectos de "parques eólicos marinos caros, poco fiables y fuertemente subvencionados."

"UN gasoducto de gas natural suministra tanta energía como estos 5 proyectos COMBINADOS", escribió el ex gobernador republicano.

Poco después de asumir el cargo en enero, Trump se movió para bloquear todos los nuevos permisos para parques eólicos en tierras y aguas federales.

Su administración también ha tratado de bloquear todos los préstamos federales para la energía eólica.