George Conway, exrepublicano y crítico de Trump, se postula al Congreso como demócrata

Publicado por Joaquín Núñez 22 de diciembre, 2025

George Conway será candidato a la Cámara de Representantes. El abogado de 62 años es un antiguo republicano que se convirtió en un feroz crítico de Donald Trump. Además, estuvo casado durante más de veinte años con Kellyanne Conway, una de las principales estrategas del presidente republicano. Ahora como demócrata, se candidateó para el distrito electoral número 12 de Nueva York, el cual dejará vacante Jerry Nadler.

Conway, quien incluso presentó y ganó un caso ante la Corte Suprema de Justicia, estuvo muy cerca del círculo de Trump hasta el 2018, cuando, aun casado con Kellyanne, comenzó a criticarlo duramente. Incluso fue considerado para el puesto de procurador general en 2017.

La disputa entre ambos siguió escalando hasta llegar a la personal, con Trump llamando a Conway un "perdedor absoluto y un marido de m***", mientras que el abogado lo acusó de incompetente y "fascista". Además, Conway es uno de los fundadores del Proyecto Lincoln, una organización de exrepublicanos focalizada en derrotar a Trump.

Si bien ni Conway ni su campaña publicaron un anuncio o video oficial, The New York Post habló con el consultor demócrata Chris Sosa, quien afirmó que su pasado republicano podría costarle caro en un escaño tan azul de Nueva York.

"George Conway es un abogado corporativo conservador sin antecedentes de servicio público en la ciudad de Nueva York ni compromiso con los valores de los votantes demócratas. Pasó la mayor parte de su carrera como republicano y solo se fue porque no podía soportar al presidente Donald Trump", le dijo al citado medio.

"Los votantes demócratas no van a elegir al expresidente de la sección de Yale de la Sociedad Federalista para suceder al representante Jerry Nadler. Si el Sr. Conway desea trasladarse a la ciudad de Nueva York y presentarse como candidato por el distrito NY-12, debería presentarse a las primarias republicanas. Admiro al Sr. Conway por plantarle cara al presidente Trump. Necesitamos voces conservadoras que hagan precisamente eso. Pero presentarse como demócrata al Congreso por el distrito NY-12 es cínico", añadió.

Conway ingresó a unas reñidas primarias demócratas en el distrito electoral número 12 de Nueva York, que tienen como nombre fuerte a Jack Schlossberg, el único nieto del expresidente John F. Kennedy.

El distrito es uno de los más demócratas del estado e incluye buena parte de Manhattan. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2024, eligió a Kamala Harris con el 80% de los votos. En concreto, engloba el Upper West Side, el Upper East Side, Morningside Heights, Chelsea, Yorkville, Carnegie Hill, Kips Bay, Roosevelt Island, Tudor City, Gramercy Park, Central Park, Turtle Bay, Hell’s Kitchen, Murray Hill, Lenox Hill, el distrito de los teatros, Clinton, el distrito de la moda, Sutton Place, Midtown, Union Square, Times Square, Lincoln Center y Stuyvesant Town.