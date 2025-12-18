El Tesoro sanciona 29 buques de la 'flota en la sombra' con la que Irán transporta petróleo ilícito

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de diciembre, 2025

El Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones a Irán el jueves, específicamente a la flota en la sombra que utiliza para transportar petróleo ilícito.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro apuntó contra 29 buques y sus empresas gestoras por presuntamente facilitar el transporte de cientos de millones de dólares en productos petrolíferos iraníes.

"Estados Unidos no permitirá que Teherán tenga un arma nuclear", declaró John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro. "El departamento seguirá privando al régimen de los ingresos del petróleo que utiliza para financiar sus programas militares y armamentísticos".

El paquete de sanciones del jueves también sanciona al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, quien según el departamento está asociado con casi una cuarta parte de los buques sancionados en el último anuncio.

Como parte de su estrategia de máxima presión contra el régimen de los ayatolás, la Administración Trump ha sancionado a más de 180 buques vinculados al transporte marítimo de petróleo iraní desde enero.

La flota iraní en la sombra se utiliza para ocultar el transporte de productos sancionados a Asia. Para evitar despertar sospechas, se sirve de banderas falsas, documentos de embarque falsificados, cambios de nombres de los buques y otras tácticas de despiste, según el Tesoro.

Compañías navieras que operan desde los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, las Islas Marshall, la India, las Islas Vírgenes Británicas y Liberia también fueron sancionadas por su gestión y explotación de los buques designados.