La amenaza terrorista "multicultural" dentro de Europa: la guerra exportada que nadie quiere nombrar

22 de diciembre, 2025

Cuando la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, reveló públicamente en noviembre de 2025 que había ayudado a países europeos a exponer una infraestructura terrorista de Hamás "en el corazón de Europa", incluyendo depósitos de armas y planes para atacar objetivos judíos e israelíes, simplemente confirmó lo que los profesionales de inteligencia han advertido desde el 7 de octubre de 2023: la guerra en la Franja de Gaza ya no es local. Se ha exportado, operativamente, a suelo europeo.

Ya en diciembre de 2023, las autoridades alemanas, neerlandesas y danesas habían arrestado a miembros de Hamás acusados de preparar atentados contra instituciones judías en varios países europeos. La fiscalía describió a miembros veteranos de Hamás, a quienes se les ordenó almacenar armas en Berlín. Desde entonces, informes de inteligencia y seguridad han hablado de una "posibilidad realista" de que la guerra entre Hamás e Israel anime a las redes de toda Europa Occidental a pasar de la propaganda a los atentados con víctimas masivas.

El Informe sobre la Situación y Tendencias del Terrorismo 2025 de Europol reconoció abiertamente que el conflicto de Gaza ha transformado el panorama de amenazas dentro de la UE. El prólogo advierte que las guerras más allá de las fronteras europeas, incluyendo explícitamente Gaza, alimentan la radicalización, la propaganda y la planificación operativa dentro de los Estados europeos. Paralelamente, los medios de comunicación informan que, desde 2023, las autoridades europeas han desmantelado discretamente varias conspiraciones vinculadas a Hamás, Hezbolá e Irán.

Tras estas conspiraciones se esconde una infraestructura de Hamás arraigada en Europa que data de mucho antes de 2023. Un estudio detallado de la Universidad George Washington describe cómo Hamás construyó extensas redes de recaudación de fondos y logística en países occidentales, utilizando organizaciones benéficas, ONG —a menudo financiadas por Europa— y fachadas empresariales cuyos nombres y entidades jurídicas cambian constantemente para adelantarse a las autoridades. Estos mismos países, advirtieron los autores del estudio, son la incubadora natural de futuras operaciones terroristas en Occidente.

En 2024, la Fundación para la Defensa de las Democracias resumió una nueva investigación de ELNET que identificó 30 organizaciones y figuras vinculadas a Hamás, activas en el Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica y los Países Bajos. Estos grupos incluyen asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de ayuda y plataformas de cabildeo que difunden narrativas de Hamás, manteniendo estrechos vínculos personales con extremistas conocidos. Operan con relativa libertad, a pesar de que Hamás ha sido designado oficialmente como organización terrorista tanto por la UE como por cada Estado.

Alemania, en su haber, ha ido más lejos que la mayoría para afrontar este problema. Berlín no solo ha prohibido a Hamás y la red internacional Samidoun, sino que también ha comenzado a ilegalizar los "grupos de solidaridad" locales cuyas actividades glorifican el terrorismo y promueven la agitación antisemita. El Ministerio del Interior alemán informó que unos 450 miembros de Hamás están activos en el país, participando en propaganda y recaudación de fondos, y ha ordenado redadas contra grupos como Solidaridad Palestina de Duisburgo por apoyar a Hamás bajo el pretexto de activismo.

Sin embargo, incluso en Alemania, cada prohibición de una estructura parece ir seguida del nacimiento de otra. NGO Monitor ha documentado cómo Samidoun, oficialmente vinculado a la organización terrorista FPLP, simplemente inspiró redes sucesoras como Masar Badil, que los medios alemanes describen como estrechamente vinculadas a Hamás, la Yihad Islámica Palestina y los hutíes de Yemen. Las autoridades belgas despojaron al coordinador europeo de Samidoun de su residencia recién en 2025, después de que este elogiara públicamente la masacre del 7 de octubre.

La recaudación de fondos y la logística son solo una parte de la historia. Hamás también invierte considerablemente en el adoctrinamiento, especialmente entre los estudiantes. Un informe de la Universidad de Indiana muestra cómo una red transnacional de ONG y grupos universitarios difunde narrativas antisemitas y pro-Hamás, coordinadas a través de las fronteras y amplificadas por las redes sociales. El mensaje es simple: Israel es "colonial", los judíos son "colonos" y la violencia contra ellos es "resistencia".

Los resultados son visibles en los campus europeos . Una oleada de "campamentos en Gaza" entre 2024 y 2025 importó la retórica de "globalizar la intifada" a universidades desde París hasta Berlín y Glasgow . En Escocia, en el aniversario del 7 de octubre, los estudiantes marcharon bajo una pancarta que proclamaba "Gloria a nuestros mártires", celebrando abiertamente las atrocidades de Hamás. Encuestas e informes detallan un marcado aumento, desde 2023, de los incidentes antisemitas y la intimidación en las universidades europeas.

Aquí es donde el activismo palestino se convierte en un escudo protector para las células extremistas. Si bien existen manifestantes pacíficos, en muchos casos, los mismos manifestantes que gritan "¡Del río al mar!" también brindan cobertura, logística y espacios de reclutamiento a operativos que colaboran estrechamente con Hamás u otras organizaciones terroristas . Las manifestaciones europeas han exhibido repetidamente banderas de Hamás, elogios a los atacantes del 7 de octubre y llamados a "repetir" la masacre, todo bajo el lema de los "derechos humanos".

Las fuerzas del orden ven el problema con mayor claridad que los políticos. Los mismos informes de la UE que hablan con delicadeza del "extremismo violento" en público también describen a puerta cerrada cómo la propaganda en línea, las redes de la diáspora y los conflictos en Oriente Medio interactúan para crear ecosistemas terroristas híbridos en Europa. Los servicios de inteligencia israelíes y europeos informan periódicamente sobre cómo Irán, Hezbolá y Hamás coordinan la vigilancia de objetivos judíos en ciudades como Berlín.

Aun así, en el plano político, Europa sigue negándose a identificar al enemigo ideológico: un proyecto islamista que busca abiertamente la erradicación de Israel y se extiende a abogar por la eliminación de Estados Unidos y Occidente. «El Estado judío es el primero en sufrir», señala la reportera del Jerusalem Post, Liat Collins, «pero los casi 50 países de mayoría musulmana y el mundo nominalmente cristiano están en la línea de fuego».

Clifford May, presidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias, ha descrito cómo los gobiernos europeos se apresuran a reconocer un Estado palestino, incluso cuando Hamás les agradece que recompensen su "resistencia". Esta misma disonancia cognitiva se extiende a las instituciones de la UE que condenan el "terrorismo" en abstracto mientras financian generosamente a ONG que glorifican a sus perpetradores.

El repliegue de Europa en la negación de las amenazas intangibles que se les presentan desafortunadamente tiene resultados extremadamente tangibles. Durante años, los tribunales y organismos reguladores occidentales intentaron distinguir entre la rama "militar" de Hamás y sus supuestas ramas "políticas" o "sociales", una distinción que muchos expertos serios consideran fantasiosa. Los estudios sobre la financiación de Hamás subrayan que las organizaciones fachada sociales y religiosas son fundamentales para los ataques terroristas del movimiento: blanquean dinero, reclutan simpatizantes y crean espacios seguros donde el apoyo al terrorismo puede prosperar bajo una apariencia "humanitaria" .

El mismo doble discurso domina el discurso sobre el activismo palestino. Cuando Alemania prohíbe Samidoun o un pequeño grupo fachada local, ONG y académicos denuncian el acto como una "represión" de la sociedad civil. Cuando Bélgica actúa contra un hombre que elogia la masacre del 7 de octubre, las redes activistas denuncian que se está criminalizando la "solidaridad". En esta narrativa, siempre es el Estado, nunca la infraestructura terrorista, el que está en juicio.

Mientras tanto, las comunidades judías europeas viven asediadas. Las sinagogas requieren una protección similar a la de una fortaleza, las escuelas judías se asemejan a bases militares, y el propio Gobierno israelí advierte a los turistas que eviten mostrar cualquier signo visible de identidad judía o israelí al viajar. El drástico aumento de incidentes antisemitas en toda Europa desde el 7 de octubre de 2023 puede vincularse directamente con la agitación pro-Hamás, incluso cuando las autoridades fingen que el odio "no tiene nada que ver" con los conflictos importados de Oriente Medio.

La guerra que se ha exportado de Gaza a Europa tiene tres pilares: dinero, adoctrinamiento y células operativas. Los tres están arraigados en estructuras que se autodenominan "solidaridad palestina" u "organizaciones de derechos humanos". Mientras los gobiernos europeos acepten esta farsa, el continente seguirá siendo tanto una base financiera como un posible campo de batalla para Hamás y sus patrocinadores cataríes, turcos e iraníes .

¿Cómo sería una política seria ? Primero, la exposición total y la ampliación de las designaciones de terrorismo existentes: no solo prohibir a Hamás como una entidad abstracta, sino desmantelar sus grupos fachada, clausurar sus "organizaciones benéficas" y procesar a quienes financian o glorifican su violencia. Segundo, condicionar toda la financiación a las ONG palestinas al rechazo claro y verificado independientemente del terrorismo y la incitación. No más financiación estadounidense o europea, punto, para organizaciones que celebran a los "mártires" terroristas y enseñan a los niños a odiar a los judíos, cristianos o cualquier otro grupo racial o religioso.

En tercer lugar, Europa debe afrontar finalmente la dimensión del adoctrinamiento. Esto implica exigir responsabilidades a las universidades ante los grupos que ensalzan el terrorismo bajo una cobertura académica, aplicar las leyes vigentes contra la incitación y proteger a los estudiantes judíos y proisraelíes con el mismo celo que se muestra hacia todas las demás minorías. También implica reconocer lo obvio: cuando los manifestantes corean "globalizar la intifada", no están pidiendo paz, sino la expansión de una guerra yihadista global.

Finalmente, los europeos deben abandonar la ilusión de que la "causa palestina" es una protesta inofensiva, desconectada del terrorismo. El propio Hamás, respaldado por Qatar, Turquía e Irán, ha explicado una y otra vez que Europa es parte de su campo de batalla. La única pregunta es si los líderes europeos escucharán a su propia policía y servicios de inteligencia, y al Mossad israelí, o si seguirán fingiendo que la guerra que se desata contra ellos no tiene nombre ni existe.

© Gatestone Institute