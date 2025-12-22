Israel aprueba 19 asentamientos judíos en Judea y Samaria
"En tres años hemos legalizado 69 nuevos asentamientos, un récord sin precedentes", afirma el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el domingo el establecimiento y legalización de 19 comunidades judías en toda Judea y Samaria, señaló en X el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Entre las 19 ciudades se encuentran Ganim y Kadim, en el norte de Samaria. Fueron evacuadas y destruidas por el Gobierno israelí durante la retirada de 2005.
En total, se crearán 11 nuevos pueblos y ocho barrios ya existentes serán reconocidos oficialmente por el Estado.
"Seguimos haciendo historia en la colonización [de la tierra] y en el Estado de Israel", tuiteó Smotrich.
JNS
"Después de 20 años estamos corrigiendo la dolorosa injusticia [del Plan de Desconexión] y devolviendo Ganim y Kadim al mapa de asentamientos, junto a otros asentamientos importantes en toda Judea y Samaria,", continuó.
"En tres años, hemos legalizado 69 nuevos asentamientos, un récord sin precedentes. El pueblo de Israel está volviendo a su tierra, construyéndola y reforzando su dominio sobre ella. Esto es sionismo simple, práctico y moral", dijo el ministro.
Smotrich añadió que esta política frustra el establecimiento de un "Estado terrorista palestino", ya que los israelíes siguen "desarrollando, construyendo y asentándose en la tierra de nuestros antepasados por fe en nuestra rectitud".
El comité ministerial de 11 miembros del gobierno aprobó el establecimiento y reconocimiento de Allenby (un nombre provisional), Esh Kodesh, Ganim, Givat Harel, Har Bezek, Kadim, Kida, Kochav Hashachar-Norte, Mishol, Nahal Doron, Nof Gilad, P'nei Kedem, Reihanit, Rosh Ha'ayin-Este, Shalem, Tammun, Ya'ar El Keren, Yatziv y Yitav-Oeste.