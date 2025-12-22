Israel aprueba 19 asentamientos judíos en Judea y Samaria

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de diciembre, 2025

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el domingo el establecimiento y legalización de 19 comunidades judías en toda Judea y Samaria, señaló en X el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Entre las 19 ciudades se encuentran Ganim y Kadim, en el norte de Samaria. Fueron evacuadas y destruidas por el Gobierno israelí durante la retirada de 2005.

En total, se crearán 11 nuevos pueblos y ocho barrios ya existentes serán reconocidos oficialmente por el Estado.

"Seguimos haciendo historia en la colonización [de la tierra] y en el Estado de Israel", tuiteó Smotrich.

"Después de 20 años estamos corrigiendo la dolorosa injusticia [del Plan de Desconexión] y devolviendo Ganim y Kadim al mapa de asentamientos, junto a otros asentamientos importantes en toda Judea y Samaria,", continuó.

"En tres años, hemos legalizado 69 nuevos asentamientos, un récord sin precedentes. El pueblo de Israel está volviendo a su tierra, construyéndola y reforzando su dominio sobre ella. Esto es sionismo simple, práctico y moral", dijo el ministro.

Smotrich añadió que esta política frustra el establecimiento de un "Estado terrorista palestino", ya que los israelíes siguen "desarrollando, construyendo y asentándose en la tierra de nuestros antepasados por fe en nuestra rectitud".

El comité ministerial de 11 miembros del gobierno aprobó el establecimiento y reconocimiento de Allenby (un nombre provisional), Esh Kodesh, Ganim, Givat Harel, Har Bezek, Kadim, Kida, Kochav Hashachar-Norte, Mishol, Nahal Doron, Nof Gilad, P'nei Kedem, Reihanit, Rosh Ha'ayin-Este, Shalem, Tammun, Ya'ar El Keren, Yatziv y Yitav-Oeste.

