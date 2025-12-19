Los Hermanos Musulmanes saturan Europa

19 de diciembre, 2025

Para demasiados elitistas europeos ingenuos y ultraprogresistas, que se han aferrado a la creencia de que las minorías musulmanas se asimilarían e integrarían en su tejido cultural y social, les espera una colosal sorpresa. Han ignorado el lema explícito de la Hermanos Musulmanes (HM), que afirma claramente: "Alá es nuestro objetivo, el Profeta es nuestro líder, el Corán es nuestra constitución, la Yihad es nuestro camino, morir es nuestra máxima esperanza".

Las minorías judías europeas disfrutaron de la oportunidad de integrarse en la vida europea a principios del siglo XIX. Enriquecieron el continente cultural, económica y científicamente. A pesar de sus contribuciones, persistió el antisemitismo europeo, que finalmente desembocó en el Holocausto, que afectó a la vitalidad de la vida judía en el continente. El lema judío europeo era "Sé un buen judío en casa y sé un ciudadano leal a tu país".

En otras palabras, el judaísmo era un asunto privado y, en público, había que ser un leal inglés, francés o alemán, etc.

El periodista español Sebastián Vilar Roderiques escribió en un artículo que publicó el 15 de enero de 2008: "Caminaba por la calle en Barcelona y de repente descubrí una terrible verdad - Europa murió en Auschwitz. Matamos a 6 millones de judíos y los sustituimos por 20 millones de musulmanes. En Auschwitz quemamos una cultura, el pensamiento, la creatividad, el talento. Destruimos al pueblo elegido, verdaderamente elegido, porque produjeron grandes y maravillosas personas que cambiaron el mundo".

"Los Hermanos Musulmanes rechazan valores europeos como el pluralismo, la tolerancia, el laicismo, la sociedad civil democrática y los derechos individuales"

El objetivo de las minorías musulmanas de Europa difiere considerablemente. En lugar de intentar asimilarse o contribuir a la prosperidad y el bienestar de Europa, pretenden imponer la ley islámica (sharia) a toda la sociedad, primero pacíficamente y luego mediante la violencia.

El tamaño de la población musulmana en Europa ha aumentado en los últimos años hasta alcanzar los 46 millones, en gran medida debido a los elitistas liberales europeos (es decir, la excanciller alemana Angela Merkel). Las mujeres musulmanas de Europa tienen una tasa global de fecundidad (TGF) de unos 2,6 hijos por mujer, frente a los 1,6 de las no musulmanas. La TGF global de Europa es de 1,5, muy por debajo del reemplazo. La población europea no musulmana se encuentra en franco declive, mientras que los sectores musulmanes registran un crecimiento significativo, sobre todo en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia. Como consecuencia de este crecimiento, será cuestión de tiempo que la ley islámica sea una realidad en la Unión Europea y en el Reino Unido.

Los Hermanos Musulmanes rechazan valores europeos como el pluralismo, la tolerancia, el laicismo, la sociedad civil democrática y los derechos individuales. Gilles Kepel, politólogo y arabista francés, ha señalado que la misión islámica va mucho más allá de proteger a los musulmanes en Europa; promueve la islamización de la sociedad europea.

"Las enseñanzas de Maududi instan a la comunidad musulmana a hacer proselitismo y a esforzarse por imponer 'el orden social islámico' a todo el mundo"

Yusuf al Qaradawi, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, abordó en su disertación la situación de los musulmanes que viven en Europa. Señaló que los musulmanes en el Occidente democrático (a diferencia de la mayor parte del mundo musulmán) pueden actuar libremente y, por lo tanto, deben tener su propia sociedad dentro de la sociedad mayoritaria. Esencialmente, no deberían adoptar los valores europeos. En el Reino Unido, bajo el liderazgo de Abul Ala Maududi, el objetivo iba más allá de la reislamización de los musulmanes locales. Las enseñanzas de Maududi instan a la comunidad musulmana a hacer proselitismo y a esforzarse por imponer "el orden social islámico" a todo el mundo, en lugar de conformarse con mantener sus propios valores sociales.

En un informe publicado recientemente por la doctora Florence Bergeaud-Blackler y Tommaso Virgili, titulado Desenmascarar a los Hermanos Musulmanes, los autores presentan una situación especialmente inquietante: Europa está financiando, a veces sin saberlo y con fondos de los contribuyentes, organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes. Y estas organizaciones están promoviendo una ideología subversiva destinada a cambiar el rostro del continente desde dentro.

Charlie Weimers, un miembro sueco del Parlamento Europeo y el impulsor del mencionado informe, fue entrevistado por el diario israelí Israel Hayom, y dijo: "Históricamente, tendíamos a ignorar a los Hermanos Musulmanes porque este movimiento apenas existía en el continente. Pero la marea ha cambiado. Tres transformaciones tectónicas crearon el cambio: un aumento del volumen de la inmigración musulmana, el crecimiento de una nueva generación de musulmanes nacidos en Europa que son conscientes de las debilidades del continente y están dispuestos a explotarlas, y el esfuerzo deliberado de los Hermanos Musulmanes por afianzarse en Occidente".

Weimers añadió: "Ostensiblemente, abandonan el camino de la violencia y adoptan una apariencia pragmática: dispuestos a trabajar con los sistemas oficiales y, sobre todo, a recibir financiación de ellos. Pero no debemos caer en la trampa: este movimiento táctico no es un cambio genuino. Su objetivo final sigue siendo el mismo: desmantelar las instituciones democráticas laicas de Europa y establecer un régimen teocrático basado en el Corán. Su objetivo es un califato global, donde todos los ámbitos de la vida serán dictados por el Islam y la sharia, mientras empujan a los no musulmanes a la posición de ciudadanos de segunda clase como dhimmi (personas protegidas no musulmanas que viven bajo el Gobierno islámico). Los Hermanos Musulmanes son una fuerza totalitaria y deben ser tratados como tal".

"En el Reino Unido, Nigel Farage, líder del Partido Reformista, que está a punto de ganar el puesto de primer ministro, tiene un mensaje fuerte y claro: 'Detener la invasión islámica'"

Sin embargo, las élites europeas predominantemente izquierdistas han ocultado, en nombre de la diversidad, el multiculturalismo y la corrección política, el abrumador número de crímenes cometidos en los últimos años por inmigrantes musulmanes. Suecia se ha convertido en la capital europea de la violación. En Alemania, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, miles de niñas y mujeres alemanas fueron violadas y vejadas por inmigrantes musulmanes procedentes de Oriente Medio. En Francia, jóvenes musulmanes causan estragos en París mientras las autoridades miran. En Londres, los islamistas controlan las calles, como en muchas otras ciudades británicas.

Nigel Farage, líder del partido Reform UK, que está a punto de hacerse con el puesto de primer ministro, tiene un mensaje firme y claro: "Detener la invasión islámica." En Holanda, Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad, lleva mucho tiempo combatiendo el islamismo y ahora lidera el partido más popular del país. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) es ahora el segundo partido del Bundestag. Y en Francia, el Partido de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen es fuerte pero está siendo bloqueado en el poder por las élites de izquierda.

Nigel Farage, líder del partido Reform UK, que está a punto de hacerse con el puesto de primer ministro, tiene un mensaje firme y claro: "Detener la invasión islámica." En Holanda, Geert Wilders, líder del Freedom Party, lleva mucho tiempo combatiendo el islamismo y ahora lidera el partido más popular del país. En Alemania, Alternative for Germany (AfD) es ahora el segundo partido del Bundestag. Y en Francia, el Rassemblement National de Marine Le Pen es fuerte pero está siendo bloqueado en el poder por las élites de izquierda.

Las élites de izquierda están aferradas al multiculturalismo y no parecen querer proteger su herencia combatiendo la amenaza islamista. Están siendo respaldadas por los medios de comunicación y el mundo académico. Si no se toman medidas drásticas contra la invasión islamista, Europa está claramente condenada.

Joseph Puder, es el fundador y director del Grupo de Trabajo Interreligioso para América e Israel (ITAI).

© JNS