Israel aprueba un acuerdo de gas natural con Egipto por valor de $34.000 millones

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de diciembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el miércoles la aprobación del mayor acuerdo de exportación de gas natural de la historia del país, por valor de 112.000 millones de shekels (34.500 millones de dólares).5 mil millones) que enviará combustible a Egipto hasta 2040.

Se espera que el acuerdo con la empresa energética estadounidense Chevron y sus socios israelíes genere unos 58.000 millones de shekels (17.900 millones de dólares) en ingresos estatales a través de impuestos y cánones, con fondos destinados a educación, sanidad, infraestructuras y seguridad. El acuerdo también incluye más de 16.000 millones de shekels (4.900 millones de dólares) en inversiones directas en infraestructuras.

Un acuerdo que "contribuye a la estabilidad de nuestra región"

"Este acuerdo refuerza enormemente el estatus de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad en nuestra región. Anima a otras empresas a invertir en la exploración de gas en las aguas económicas de Israel", dijo Netanyahu junto al ministro de Energía e Infraestructuras, Eli Cohen, tras la aprobación. "Se encontrará más gas, pero ante todo, este acuerdo obliga a las empresas a vender gas a buen precio a ustedes, los ciudadanos de Israel".

Los ingresos comenzarán de forma modesta, en torno a 500 millones de shekels (154 millones de dólares) anuales durante los primeros cuatro años, a medida que las empresas amplíen la infraestructura de gasoductos, y luego aumentarán a unos 6.000 millones de shekels (1.900 millones de dólares) al año, según la oficina de Netanyahu.

Mecanismos para priorizar el suministro y mejorar el precio del gas

Cohen calificó el acuerdo de momento histórico que establece a Israel como potencia energética regional. La aprobación incluye mecanismos para priorizar el suministro y mejorar el precio del gas para el mercado local.

"El gas natural es un activo estratégico para el Estado. Primer Ministro, usted lideró con decisión el Marco Gasista hace exactamente una década, y hoy estamos recogiendo los frutos", dijo Cohen. "Seguiremos trabajando para traer más empresas locales e internacionales que inviertan en Israel para aumentar las reservas para el mercado local y la exportación".

