Rusia evacúa a las familias de los diplomáticos en Venezuela mientras crece la tensión entre la Casa Blanca y Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de diciembre, 2025

La escalada de tensiones entre la Administración Trump y el régimen de Nicolás Maduro ya está generando movimientos diplomáticos impensados hace meses en Caracas.

En los últimos días, según información de Associated Press, Rusia inició la evacuación de familiares de sus diplomáticos en Venezuela, una señal inédita e inusual que refleja la preocupación de Moscú sobre el escenario político y militar en el Caribe.

Según informó AP, citando a un funcionario de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato, las evacuaciones comenzaron el viernes e incluyeron, en principio, mujeres y niños. De acuerdo con dicha fuente, los funcionarios del Ministerio de Exteriores ruso están evaluando la situación en Venezuela, que está rodeada por el poder marítimo y aéreo de EEUU, en “tonos muy sombríos”.

La decisión de las autoridades rusas se produce en un contexto de creciente presión por parte de la Casa Blanca contra el régimen de Maduro, recientemente designado como una organización terrorista por Estados Unidos. Sobre el dictador venezolano, a quien Washington y decenas de países no reconocen como un líder legítimo, pesa una recompensa de $50.000.000 y también una acusación por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur.

En los últimos días, tras meses de ataques contra embarcaciones narcoterroristas vinculadas al Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y otros cárteles regionales, EEUU intensificó las operaciones de interdicción marítima en el Caribe contra petroleros vinculados al régimen venezolano. La Guardia Costera de Estados Unidos ha perseguido e incautado varios buques que, según Washington, forman parte de una “flota en la sombra” utilizada para evadir sanciones internacionales y financiar el terrorismo global.

Entre los casos más relevantes figura la incautación del petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre, así como del buque Centuries, este último con bandera panameña vinculado a China. Skipper, en cambio, tenía registro en Panamá y está sancionado por sus vínculos con Irán. El Gobierno guyanés emitió un comunicado acusando a este petrolero haber enarbolado su bandera de forma fraudulenta para favorecer el esquema logístico del régimen de Maduro.

Mientras tanto, un tercer petrolero continúa siendo perseguido por las fuerzas estadounidenses bajo una orden judicial de incautación, acusado de navegar con bandera falsa.

Tras estas operaciones, Trump afirmó que Estados Unidos aplicaría un “bloqueo” contra Venezuela y reiteró que los días de Maduro en el poder “están contados”. La semana pasada, además, exigió la devolución de activos confiscados años atrás por el ya difunto Hugo Chávez y su sucesor —Maduro— a compañías petroleras estadounidenses, reforzando el argumento de una ofensiva económica y estratégica más amplia contra el chavismo.

En paralelo, este lunes Trump encabezará un evento en su residencia de Mar-a-Lago junto al secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, en lo que la Casa Blanca describió como un “anuncio importante”. La reunión se dio en medio del recrudecimiento de las tensiones regionales y mientras el Pentágono mantiene su campaña de ataques contra embarcaciones más pequeñas en el Caribe y el Pacífico oriental, dentro de la llamada guerra contra el narcotráfico y los cárteles transnacionales, incluyendo el TdA y el Cártel de los Soles, ambos grupos vinculados directamente a Maduro y su régimen.

Desde Caracas, el canciller chavista, Yván Gil, denunció lo que calificó como “agresiones” y “violaciones del derecho internacional”, y confirmó contactos con Moscú para coordinar posiciones frente a la presión estadounidense. Hasta ahora, el respaldo de Rusia hacia Maduro ha sido únicamente retórico.

La evacuación de familias diplomáticas rusas, sumada a las incautaciones de buques y a la intensificación de la estrategia de seguridad de Washington, refuerza la percepción de que la presión contra Maduro entró en una nueva fase, con implicaciones que van más allá de la lucha contra el narcoterrorismo.