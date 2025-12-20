Lo siento, JD, el antisemitismo y "el que no me guste Israel" no son tan diferentes

19 de diciembre, 2025

Los altos cargos conllevan un intenso escrutinio.

Así que cuando alguien como el vicepresidente JD Vance hace una declaración en una entrevista o publica un comentario en las redes sociales sobre un tema candente, inevitablemente se convierte en noticia. Y cuando ese tema es especialmente controvertido -el antisemitismo, por ejemplo- y él ha hecho poco o ningún esfuerzo por no verse envuelto en él, cualquier cosa que acabe diciendo o escribiendo probablemente alimentará las especulaciones sobre su verdadera postura.

Y ése ha sido el caso últimamente. Cuando Vance negó que el odio a los judíos está "explotando" entre los jóvenes conservadores en una entrevista con NBC News y luego se enzarzó en un exchange on X with an Israel-bashing white nationalist who uses antisemitic tropes, as he has done in the last two weeks, it's far from unreasonable to wonder about his motives.

Pero hay algo más. Vance es el actual favorito para la nominación presidencial republicana de 2028. Eso alimenta la creencia de que cada una de sus acciones está calculada para aumentar sus posibilidades de ser el sucesor del presidente Donald Trump.

Un problema de antisemitismo



Justo o no, y aunque él y sus partidarios lo negarían, eso significa que ahora tiene un problema de antisemitismo.

Cualquier debate sobre el vicepresidente -y la cuestión del fanatismo antijudío y antiisraelí- comienza con sus vínculos aparentemente inquebrantables con Tucker Carlson. El antiguo presentador de Fox News y actual podcaster de extrema derecha es, según todos los indicios, un buen amigo de Vance. De hecho, tiene una deuda de gratitud con Carlson. Carlson fue un importante impulsor de la exitosa campaña de Vance para un escaño en el Senado de Ohio en 2022 y luego, según se dice, desempeñó un papel decisivo para persuadir a Trump de que lo eligiera como su compañero de fórmula en 2024.

Cuando Carlson presentó al falso historiador y negacionista del Holocausto Daryl Cooper en su podcast apenas unas semanas después de que Vance fuera elegido vicepresidente, lo que siguió fue significativo. Vance no sólo no se desvinculó de Carlson. Al contrario, mantuvo el compromiso de aparecer con él en uno de los programas en directo del comentarista político, que, a todos los efectos, resultó ser un mitin de la campaña republicana.

Un año más tarde, el coqueteo de Carlson con el antisemitismo y el ataque a Israel se ha convertido en una auténtica obsesión. El amigo de Vance parece ser la plataforma de prácticamente cualquiera que demonice a Israel, incluyendo calumnias de sangre antisemitas sobre su guerra contra Hamás en Gaza u oponiéndose a los esfuerzos para detener la amenaza nuclear de Irán. Tras su amistosa entrevista con el "groyper" Nick Fuentes -un neonazi declarado- y sus ataques a los sionistas cristianos e incluso a la idea de una herencia judeocristiana, no se puede negar que se ha convertido en el antisemita más peligroso del país.

Pero para Vance y algunas otras voces cada vez más desprestigiadas de la derecha, como la podcaster Megyn Kelly, la prioridad es proteger su amistad con Carlson. Dado que distanciarse de un movimiento conservador que se juega mucho en el éxito de la administración Trump y en el fracaso de los demócratas para recuperar la Casa Blanca en 2028, la decisión de Vance de seguir con su amiga debe considerarse significativa.

Una crisis entre los jóvenes zoomers



Ese es el contexto de la polémica sobre la negación de Vance del creciente problema del antisemitismo en la derecha. Ese comentario fue suficiente para alimentar la controversia. Pero ésta no hizo más que crecer después de que decidiera entablar un tira y afloja con Sarah Stock, otra persona con un historial problemático en materia de odio a los judíos, y, curiosamente, hacerlo la misma noche en que organizaba una fiesta de Janucá en la residencia de la vicepresidenta en Washington.

Que Vance negara que el antisemitismo está "explotando" entre los jóvenes conservadores era de esperar. Pero después de la entrevista a Fuentes y la subsiguiente explosión en la Fundación Heritage, cuando su presidente, Kevin Roberts, se negó a desautorizar a Carlson y la creciente creencia de que un porcentaje considerable de jóvenes conservadores siguen a los groypers, ésa ya no es una postura creíble.

El escritor Rod Dreher escribió que le habían dicho queentre el 30% y el 40% de los zoomers que trabajan para la administración o los republicanos en Washington estos días son fans de Fuentes. La vicepresidenta de Heritage, Victoria Coates, me dijo en una entrevista en mi podcast "Think Twice" que teme que la cifra real sea el doble.

Puede que la situación en la derecha no sea tan grave como en la izquierda, donde la base interseccional del Partido Demócrata es claramente hostil a Israel y ha aceptado calumnias de sangre sobre su "genocidio" en Gaza. Pero si el número real de seguidores de Fuentes entre los jóvenes conservadores es siquiera la mitad de las estimaciones de Dreher o Coates, entonces no se puede negar que la derecha tiene una crisis que hay que reconocer.

De hecho, una encuesta del Manhattan Institute publicada a principios de este mes mostraba que alrededor del 17% de los republicanos son "antijudíos" y mantienen opiniones que abarcan la negación del Holocausto o el mito izquierdista de que Israel es un Estado "colono-colonial" que no tiene derecho a existir. Esas cifras son mucho más elevadas entre los votantes más jóvenes del Partido Republicano y las minorías.

Antisionismo y antisemitismo



El intercambio de Vance con Stock fue igualmente problemático.

El vicepresidente tenía razón en parte: se puede criticar la política israelí sin ser antisemita. Después de todo, 10 millones de israelíes lo hacen cada día sobre un tema u otro, igual que 340 millones de estadounidenses encuentran fallos en su gobierno.

El problema es que las "críticas" que se expresan y las actitudes que han aflorado en la encuesta del Instituto Manhattan reflejan la difusión de la propaganda pro-Hamás que deslegitima al Estado judío y trata su justificada guerra de autodefensa tras los atentados del 7 de octubre como un genocidio. En el contexto actual, hablar de "no gustar" a Israel no es una opinión inocente sobre no estar enamorado del tiempo en Tel Aviv. Es invariablemente el producto de algunas de las mentiras que se difunden en el programa de Carlson e incluso en lugares más extremos, como lo que se escucha en los podcasts de Fuentes o de la desquiciada teórica de la conspiración Candace Owens.

Más concretamente, llenguaje como el utilizado por el vicepresidente puede interpretarse como el mantenimiento de la distinción totalmente ficticia entre antisemitismo y antisionismo. Los antisionistas pueden afirmar que no son antisemitas, pero esa es una distinción sin diferencia.

Negar a los judíos, el único de todos los pueblos del mundo, el derecho a vivir en paz, seguridad y soberanía en su antigua patria no es una valoración sobre la que se pueda esperar que personas razonables estén de acuerdo en discrepar.

Apoyar la eliminación del único Estado judío del planeta -algo que sólo podría lograrse mediante el genocidio de sus ciudadanos - mientras no se tiene ningún problema con las decenas de otras naciones que son explícitamente musulmanas u oficialmente devotas de una fe o grupo étnico específico es discriminar a los judíos.

Y hay más pruebas de prejuicios. Carlson sigue declarando que el "genocidio" ficticio que está cometiendo Israel es el más urgente de los asuntos. Al mismo tiempo, sigue sin preocuparse por el hecho de que los palestinos pretendan continuar sus ataques asesinos contra los judíos, todo ello mientras disimulando y negando que en estos momentos se estén produciendo agresiones genocidas contra cristianos por parte de musulmanes en países africanos.

Un cálculo político



Está claro que la vicepresidenta se adentra en terreno peligroso. Pero eso lleva a preguntarse por qué lo hace.

¿La única respuesta lógica? Parece que, al igual que la dirección del Partido Demócrata, ha llegado a la conclusión de que es una buena política.

Los demócratas han acogido a antisemitas abiertos como el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, cuya corta carrera política ha girado en torno a su obsesión por destruir el Estado judío, por no hablar de los miembros del "Escuadrón" izquierdista del Congreso, que son tratados como estrellas del rock por sus votantes, así como por las clases parlanchinas.

Por el contrario, los republicanos se habían convertido en las últimas décadas en un partido pro-Israel, en el que sólo las excepciones libertarias, como el representante Thomas Massie (republicano de Kentucky), o los extremistas erráticos, como la representante Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia), constituían una excepción al consenso pro-Israel entre los representantes del Partido Republicano.

Pero Vance, un hábil jugador político y alguien que, en contraste con Trump o los conservadores veteranos, está muy en sintonía con las tendencias online, está percibiendo que la marea está cambiando en contra de los judíos entre los republicanos más jóvenes.

Esta generación ha sido adoctrinada en gran medida en las mismas ideologías izquierdistas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos en las escuelas K-12 y en las universidades que conceden un permiso al odio judío como a sus compatriotas liberales. Y nadan en el mismo mar de prejuicios antijudíos y ataques a Israel que permiten los algoritmos de TikTok y otras plataformas de redes sociales.

Su vulnerabilidad a estos mitos y mentiras tóxicos se debe en parte a su adicción a internet, así como al producto del impacto deletéreo del aislamiento pandémico COVID que sufrieron.

Pero si Vance aspira a convertirse en presidente, los votantes tienen derecho a esperar que haga algo más que apaciguar o validar estos prejuicios, como hizo su predecesora, la ex vicepresidenta Kamala Harris. Y que argumente que el antisemitismo no es un problema tan grave o que está bien que "no te guste" Israel después de dos años de aumento del odio a los judíos tras el 7 de octubre, que culminó con la masacre de 16 personas en la playa australiana de Bondi, no es sólo de mal gusto. No es descabellado concluir que está silbando a los fans de Fuentes y a otros jóvenes antisemitas que está de su parte, o al menos que no se opone abiertamente a ellos.

El jurado aún no ha decidido si se trata de un movimiento político tan inteligente como él cree que es.

Para quienes pasan sus días en X o TikTok, las opiniones de Carlson o incluso de los groypers pueden parecer normativas. Pero en contraste con la situación de los demócratas, la base del GOP, dominada por cristianos evangélicos, sigue siendo sólidamente pro-Israel. También lo son la mayoría de los votantes republicanos e incluso la mayoría de los estadounidenses.

Lo que quieren los votantes

Los estadounidenses de clase trabajadora de todas las razas que desempeñaron un papel decisivo en la reelección de Trump para un segundo mandato están de acuerdo con Vance en materia de inmigración y comparten su escepticismo sobre el desdén del establishment europeo por las normas democráticas que interfieren con políticas que socavan su soberanía nacional. Pero no van a volcarse con él si se identifica demasiado con el extremismo y el odio.

En un discurso pronunciado en 2024 en el Instituto Quincy,Vance defendió firmemente a Israel como el aliado perfecto de América Primero para Estados Unidos por su fortaleza, su destreza tecnológica y su voluntad de defenderse. También ha denunciado sistemáticamente el antisemitismo.

Aún así, parece estar alejándose de esa postura de principios en menos de un año como vicepresidente. Parece pensar que el futuro político pertenece a los jóvenes votantes ignorantes a los que se ha alimentado con propaganda antiisraelí y antisemita durante años. Sea o no un análisis correcto del electorado de 2028, está alimentando una crisis que está socavando la seguridad judía y perjudicando una alianza que beneficia a Estados Unidos.

©️JNS