Un bebé israelí se somete a una cirugía para extirpar un tumor facial de tamaño récord

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de diciembre, 2025

Cirujanos de Israel extirparon con éxito un tumor de 5 cm que sobresalía de la mandíbula superior de una niña inmediatamente después de su nacimiento, informó el martes un portavoz del Centro Médico Rabin en un comunicado.

El tumor era el más grande de su tipo y ubicación jamás descrito en la literatura médica, y casi igualaba el tamaño de la cabeza del recién nacido.

“Es un milagro. Le dijimos a nuestra bebé que ya ha usado todo su drama para toda la vida”, citó el hospital de Petaj Tikva a su familia.

La cesárea fue practicada el 13 de noviembre por el doctor Yuval Yaniv. En la sala contigua, los equipos de Cirugía Oral y Maxilofacial, Anestesia Pediátrica, la UCIN, Neumología y Otorrinolaringología permanecían a la espera, preparados para garantizar una transición segura del parto a la cirugía.

El Dr. Gal Avishai, subdirector del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Centro Médico Rabin, explicó la complejidad de la intervención.

"El principal reto quirúrgico consistía en extirpar un tumor de unos seis centímetros [2,36 pulgadas] cuando la cabeza del bebé sólo mide unos ocho centímetros [3,15 pulgadas], minimizando al mismo tiempo la hemorragia", explicó.

"Los bebés tienen un volumen sanguíneo muy pequeño y las hemorragias arteriales de un tumor de este tipo pueden poner en peligro su vida muy rápidamente. Las imágenes prenatales mostraban grandes vasos sanguíneos a lo largo del tumor. La intervención requirió la ligadura por capas del tallo tumoral y un meticuloso control sanguíneo. Al final se suturó la zona y se trasladó al bebé a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales", añadió Avishai.

Tras ser dada de alta de la unidad de cuidados intensivos, los exámenes de seguimiento mostraron una cicatrización normal en la zona quirúrgica, y la bebé seguirá en observación hasta la erupción de sus dientes primarios, que se espera se desarrollen con normalidad.

El tumor se detectó por primera vez cuando Shiri Ben Ezer Dangoor, de 31 años, acudió a una revisión rutinaria del peso del feto en la semana 33 de embarazo.

La localización del tumor sugería una afección llamada epulis, que se produce en aproximadamente uno de cada 200.000 nacimientos y normalmente sólo se detecta después del nacimiento.

©JNS