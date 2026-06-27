Delcy Rodríguez anuncia una llamada con Trump y Rubio en pleno operativo de rescate: Washington ratifica su respaldo a Venezuela tras los terremotos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de junio, 2026

La líder del régimen interino venezolano, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que ambos ratificaron el apoyo de Washington al país suramericano tras los dos terremotos que dejaron, hasta el momento, un balance de cientos de muertos y miles de desaparecidos. El anuncio se produce mientras los equipos de rescate locales e internacionales trabajan contrarreloj entre los escombros en La Guaira y Caracas.

Según escribió Rodríguez en su cuenta de ‘X’, Trump y Rubio reafirmaron su compromiso de apoyar las labores de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, asistencia a los refugios temporales y ayuda humanitaria para las familias afectadas. La dirigente agradeció lo que describió como un gesto de amistad y cooperación. En la misma serie de mensajes, Rodríguez informó de que también habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyos equipos de rescate ya se encuentran desplegados, principalmente en el estado de La Guaira, y agradeció además al gobierno de China por su mensaje de solidaridad. A lo largo del día, Rodríguez también agradeció el respaldo de decenas de países.

El acercamiento con la Casa Blanca se enmarca en una respuesta estadounidense de gran escala. Washington movilizó $150 millones en asistencia humanitaria, canalizada en parte a través de Naciones Unidas, y autorizó excepciones temporales a determinadas sanciones para facilitar la llegada de suministros. A ello se sumó este viernes un despliegue militar: el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reportó el envío de tres aviones C-17 con equipos de búsqueda urbana, aeronaves MV-22 para evaluar los aeródromos dañados y dos buques de la Armada ya situados en aguas cercanas para apoyar las tareas de socorro.

El operativo internacional continuó ampliándose a lo largo del día. La organización Médicos Sin Fronteras donó botiquines de primeros auxilios a un hospital de La Guaira para atender lesiones potencialmente mortales y se coordina con el Ministerio de Salud para reforzar al personal sanitario. Brasil despachó desde São Paulo una aeronave de su Fuerza Aérea con 36 bomberos, seis perros rescatistas y 12 toneladas de carga. El jefe de la misión brasileña, Armin Braun, advirtió que la capacidad de un país queda rápidamente desbordada en un sismo de esta magnitud y que por eso resulta indispensable el esfuerzo internacional.

Sobre el terreno, sin embargo, las perspectivas se ensombrecen con el paso de las horas. El jefe del contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco, señaló a la agencia AFP que hay pocas probabilidades de hallar personas con vida en un complejo de edificios de La Guaira donde el derrumbe es total, y precisó que sus esfuerzos se concentran ya en recuperar a los fallecidos. Pese a ese panorama, las autoridades reportaron 243 personas rescatadas en la ciudad, la más golpeada por la catástrofe.

El balance oficial divulgado este viernes por el oficialismo, a través del diputado Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, en la televisión estatal, elevó la cifra a al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos, con 383 edificios dañados —entre ellos 13 hospitales y 25 centros comerciales— y unos 1.000 sitios de infraestructura con afectaciones. Las autoridades advirtieron que las próximas horas serán decisivas para encontrar sobrevivientes, mientras persiste el riesgo por las réplicas registradas desde el miércoles.