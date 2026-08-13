Las reservas comerciales de crudo se disparan por el repunte de importaciones desde Venezuela, Canadá y Arabia Saudí

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2026

Las importaciones de petróleo crudo a Estados Unidos alcanzaron la semana pasada su nivel más alto desde noviembre de 2024, lo que provocó un notable incremento de las reservas comerciales, según datos de la Agencia de Información sobre Energía (EIA) publicados este miércoles.

Importaciones en máximos

Durante la semana concluida el 7 de agosto, Estados Unidos importó más de 7,3 millones de barriles diarios de crudo. Los envíos desde Venezuela llegaron a su mayor volumen desde 2017, en un contexto de reactivación de la producción impulsada por compañías estadounidenses tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero.

Por otra parte, crecieron las compras a Canadá, que marcaron un máximo desde marzo de 2025, y volvieron a llegar cargamentos desde Oriente Medio, con unos 100.000 barriles diarios procedentes de Arabia Saudita, tras cinco semanas sin recibir petróleo de la región.

Salto histórico de los inventarios

El aumento de las importaciones, unido a una caída del 17% en las exportaciones, elevó las reservas comerciales en 17,4 millones de barriles. Un incremento de esta magnitud no se registraba desde hacía más de tres años.

Según el consenso de analistas recogido por Bloomberg y citado por AFP, el mercado esperaba, por el contrario, un descenso de 1,8 millones de barriles.