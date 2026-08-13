Abelardo de la Espriella autorizó a EEUU a realizar operaciones militares contra el narcotráfico en suelo colombiano

Publicado por Orlando Avendaño 12 de agosto, 2026

Desde Panamá, en el evento de The Americas Counter Cartel Coalition, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el presidente Abelardo de la Espriella autorizó a EEUU a realizar operaciones militares en suelo colombiano.

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la Americas Counter Cartel Coalition y a través de su nuevo presidente, 'El Tigre'. Colombia solicitó que el Departamento de Guerra se les una en su lucha contra el narcoterrorismo", dijo Hegseth.

"Autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes del terror", agregó.

El anuncio evoca los tiempos del Plan Colombia, cuando el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe se benefició del apoyo militar de EEUU para reducir significativamente a los grupos guerrilleros que por décadas habían sembrado el terror.

Es un giro importante con respecto a la relación que el antecesor de de La Espriella, Gustavo Petro, había tenido con EEUU. Y el ahora presidente de Colombia se enfocó en eso durante la campaña.

En varias ocasiones, de la Espriella insistió en que un Gobierno suyo contaría con el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Esa fue una de sus promesas más relevantes, pues el principal problema que enfrentan los colombianos es el del terrorismo y el narcotráfico.

Durante el Gobierno de Petro los grupos criminales se fortalecieron.

El domingo pasado, apenas un par de días tras la toma de posesión, Abelardo de la Espriella estuvo en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, para un evento cultural junto a las autoridades locales. Le acompañó Joseph Humire, el subsecretario de Guerra de EEUU.

La cooperación militar entre el Gobierno de de la Espriella y el de Trump será la punta de lanza del nuevo presidente colombiano. Apenas unas horas tras asumir el cargo, el Departamento de Estado de EEUU anunció un apoyo financiero de $1000 millones para asistir a Colombia en su seguridad. Unas horas más tarde, Abelardo de la Espriella estaba ejecutando operaciones contra el narcotráfico con importantes resultados.

El 'Niño Guerrero'

En junio, EEUU llevó a cabo una operación en suelo venezolano que sirve como precedente para el tipo de ofensivas que podríamos ver en Colombia tras el anuncio de Hegseth. El 12 de junio EEUU, con la autorización del régimen tutelado de Delcy Rodríguez, ejecutó bombardeos al sur de Venezuela, donde neutralizó al líder narcotraficante 'El Niño Guerrero', jefe del Tren de Aragua.

La operación contra Guerrero fue un hito en las relaciones entre EEUU y el chavismo, que ahora funciona bajo un régimen sometido a Washington. También es un hito a nivel regional, pero da cuenta de la doctrina que EEUU quiere rescatar para el Hemisferio Occidental.

Con el anuncio de Hegseth, Abelardo inserta a Colombia en la coalición que le permite a EEUU asumir, fuera de sus fronteras, la ofensiva contra el narcoterrorismo.