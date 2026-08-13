Russell Westbrook anuncia su retirada de la NBA tras 18 temporadas y una carrera histórica

Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2026

Russell Westbrook, una de las figuras más explosivas y singulares de la NBA durante las últimas dos décadas, anunció este miércoles su retirada del baloncesto profesional a los 37 años, poniendo fin a una carrera de 18 temporadas marcada por récords individuales y una temporada de MVP que quedó inscrita en la historia de la liga.

El base comunicó su decisión mediante un video de aproximadamente tres minutos y medio publicado en sus redes sociales. La pieza, narrada por el actor Michael B. Jordan, repasa algunos de los momentos más importantes de su trayectoria mientras Westbrook contempla imágenes y recuerdos de su carrera.

“A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”, escribió Westbrook al acompañar la publicación según la cita de la AFP.

La despedida cierra la trayectoria de uno de los jugadores estadísticamente más extraordinarios que ha pasado por la NBA.

El rey del triple-doble

Westbrook se retira como líder histórico de la NBA en triples-dobles de temporada regular, con 209, una marca que alcanzó después de superar en mayo de 2021 el antiguo récord de Oscar Robertson, que había permanecido durante décadas en 181.

Su temporada más memorable llegó en 2016-2017. Ese año registró 42 triples-dobles, rompió el récord que Robertson mantenía desde hacía más de medio siglo y terminó la campaña promediando 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias. Su rendimiento le permitió conquistar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2017.

Westbrook terminó promediando un triple-doble durante cuatro temporadas distintas, otro reflejo de la capacidad del base para producir simultáneamente en anotación, rebotes y asistencias.

Además de sus 209 triples-dobles, cerró su carrera con 27.176 puntos y 10.351 asistencias, cifras que lo sitúan entre los jugadores más productivos de la historia de la competición.

De Oklahoma City a convertirse en MVP Westbrook fue seleccionado con la cuarta elección del Draft de 2008 y comenzó su carrera con la franquicia que se convertiría inmediatamente en los Oklahoma City Thunder. Allí disputó 11 temporadas y formó parte, junto con Kevin Durant y James Harden, de uno de los núcleos jóvenes más prometedores de aquella época.

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​En 2012, los Thunder alcanzaron las Finales de la NBA, las únicas de la carrera de Westbrook, pero cayeron frente a los Miami Heat liderados por LeBron James.

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​Su etapa en Oklahoma City representó el punto más alto de su trayectoria. Westbrook lideró la NBA en anotación en dos ocasiones y terminó como líder de asistencias de la liga en tres temporadas. También fue seleccionado nueve veces para el Juego de las Estrellas y forma parte del equipo del 75 aniversario de la NBA.

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​Su palmarés incluye además la medalla de oro olímpica conseguida con Estados Unidos en Londres 2012.

Una segunda etapa marcada por numerosos cambios de equipo

Después de abandonar Oklahoma City en 2019, Westbrook pasó por Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers y Denver Nuggets antes de disputar su última temporada con los Sacramento Kings.

La recta final de su carrera estuvo marcada por constantes cambios de franquicia y por las dificultades para trasladar a equipos aspirantes al campeonato el estilo explosivo y dominante que había caracterizado sus mejores temporadas.

Sacramento fue su último destino. Durante la temporada 2025-2026 disputó 64 partidos y registró 15,2 puntos, 5,4 rebotes y 6,7 asistencias por encuentro, según las estadísticas oficiales de la NBA.

Las primeras reacciones a su despedida

La retirada provocó rápidamente reacciones dentro de la liga.

“¡Una leyenda absoluta! ¡Qué carrera tan increíble!”, escribió en X el base All-Star Trae Young tras conocerse la decisión.

Westbrook se marcha sin haber conquistado un campeonato de la NBA, pero con una colección de registros individuales difícil de igualar y habiendo redefinido durante años lo que podía producir un base desde el punto de vista estadístico.

Su nombre queda asociado sobre todo al triple-doble: una estadística que convirtió prácticamente en una rutina durante el momento más dominante de su carrera y cuyo récord histórico, 209 en temporada regular, permanece como una de las grandes marcas de la NBA.