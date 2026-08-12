Más de 30 países condenan las ejecuciones del régimen iraní para silenciar la disidencia: "El régimen sigue derramando sangre"

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2026

Más de 30 naciones, entre ellas Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este miércoles el uso de la pena de muerte en Irán y denunciaron que el régimen la emplea para “silenciar la disidencia”.

Al comunicado se sumaron también Albania, Austria, Australia, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

“Nunca puede justificarse”

Los firmantes “condenan en los términos más firmes las ejecuciones en curso de manifestantes y el uso de la pena capital” por parte de Teherán. “El uso de la pena de muerte para silenciar la disidencia, intimidar a las comunidades y castigar a personas que ejercen sus derechos humanos nunca puede justificarse”, afirmaron.

El número de firmantes ascendió a 32 tras sumarse otros países a la declaración inicial, según informó el Ministerio de Exteriores francés a la AFP. Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Alemania y varias naciones europeas más reclamaron a Irán “poner fin de inmediato al uso de la pena de muerte y liberar a todos los detenidos arbitrariamente”.

La ONU alerta del aumento de ejecuciones

La declaración se produce en medio de la creciente alarma de Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones de derechos humanos por el incremento de las ejecuciones en los últimos meses. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, desde el 19 de marzo al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional, 27 de ellas vinculadas a las protestas. Más de un centenar de personas corren el riesgo de ser ejecutadas por motivos similares.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que “siete meses después de las atrocidades masivas cometidas contra el pueblo iraní, que se levantó para exigir justicia y dignidad, el régimen sigue derramando sangre con un número creciente de ejecuciones”.