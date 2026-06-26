Venezuela: así detectó Google el terremoto y salvó vidas con alertas en celulares Android

Publicado por Carlos Dominguez 26 de junio, 2026

Millones de usuarios en Venezuela recibieron alertas en sus teléfonos Android momentos antes del fuerte terremoto del miércoles, que dejó al menos 589 muertos. Este sistema de detección temprana, desarrollado por Google, está demostrando su utilidad en situaciones reales de emergencia.

¿Cómo funciona el sistema de alerta sísmica de Google?

Según informó AFP, la mayoría de los smartphones Android cuentan con un acelerómetro, un sensor de movimiento que normalmente se usa para girar la pantalla o contar pasos. Google explicó en un artículo de julio de 2025 que este mismo sensor puede detectar las vibraciones iniciales de un terremoto (ondas S).

Cuando varios teléfonos detectan un movimiento sospechoso, envían la información a los servidores de Google. El sistema cruza los datos rápidamente y, si confirma un terremoto, envía alertas a los usuarios de la zona antes de que lleguen las ondas más destructivas.

Google ofrece dos tipos de alertas:

BeAware : para temblores más leves.

: para temblores más leves. TakeAction: para sismos fuertes, que toma el control de la pantalla y emite un sonido fuerte incluso si el teléfono está en modo silencioso.

¿Qué tan efectivo es?

Hasta el año pasado, Google había enviado más de 790 millones de alertas por más de 2.000 terremotos detectados desde 2021. Aunque ha tenido fallos (como en Turquía y Siria en 2023), la compañía ha mejorado sus algoritmos.

En Venezuela, cientos de usuarios han elogiado en redes sociales el sistema, compartiendo videos donde las alertas les permitieron salir de edificios antes del sismo.

¿Y Apple?

Apple ofrece alertas de emergencias gubernamentales en países como Estados Unidos y Taiwán, pero no cuenta con un sistema propio de detección masiva usando los acelerómetros de los iPhone, como sí hace Google. Sin embargo, los iPhone pueden reenviar alertas a otros dispositivos Apple cercanos aunque no tengan conexión a internet.